«Ростех» вызвался управлять заводом, который национализировал Путин

09 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

«Ростех» уже владеет частью акций Климовского патронного завода, заявили в корпорации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы взять контроль над Климовским патронным заводом, который ранее национализировали по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. «Мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в «Ростехе», передает РИА Новости. В корпорации добавили, что «Ростех» объединяет около 90% предприятий в отрасли создания боеприпасов, а также часть акций завода уже принадлежит ему. Чтобы «Ростех» начал контролировать Климовский патронный завод требуется сделать соответствующее обращение в адрес Путина, добавили в корпорации. Это решение позволит обеспечить выполнение задач на производстве, социальных обязательств и в целом навести порядок. Ранее сообщалось, что Путин национализировал Климовский патронный завод после ЧП с отоплением. В результате аварии около 170 домов остались без тепла. Собственники завода находятся за границей, потому, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, государство берет управление в рамках чрезвычайной ситуации.

В госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы взять контроль над Климовским патронным заводом, который ранее национализировали по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. «Мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в «Ростехе», передает РИА Новости. В корпорации добавили, что «Ростех» объединяет около 90% предприятий в отрасли создания боеприпасов, а также часть акций завода уже принадлежит ему. Чтобы «Ростех» начал контролировать Климовский патронный завод требуется сделать соответствующее обращение в адрес Путина, добавили в корпорации. Это решение позволит обеспечить выполнение задач на производстве, социальных обязательств и в целом навести порядок. Ранее сообщалось, что Путин национализировал Климовский патронный завод после ЧП с отоплением. В результате аварии около 170 домов остались без тепла. Собственники завода находятся за границей, потому, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, государство берет управление в рамках чрезвычайной ситуации.