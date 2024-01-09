«Ростех» вызвался управлять заводом, который национализировал Путин

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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
«Ростех» уже владеет частью акций Климовского патронного завода, заявили в корпорации Фото:

В госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы взять контроль над Климовским патронным заводом, который ранее национализировали по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в «Ростехе», передает РИА Новости. В корпорации добавили, что «Ростех» объединяет около 90% предприятий в отрасли создания боеприпасов, а также часть акций завода уже принадлежит ему.

Чтобы «Ростех» начал контролировать Климовский патронный завод требуется сделать соответствующее обращение в адрес Путина, добавили в корпорации. Это решение позволит обеспечить выполнение задач на производстве, социальных обязательств и в целом навести порядок.

Ранее сообщалось, что Путин национализировал Климовский патронный завод после ЧП с отоплением. В результате аварии около 170 домов остались без тепла. Собственники завода находятся за границей, потому, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, государство берет управление в рамках чрезвычайной ситуации.

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В госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы взять контроль над Климовским патронным заводом, который ранее национализировали по указу президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. «Мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в «Ростехе», передает РИА Новости. В корпорации добавили, что «Ростех» объединяет около 90% предприятий в отрасли создания боеприпасов, а также часть акций завода уже принадлежит ему. Чтобы «Ростех» начал контролировать Климовский патронный завод требуется сделать соответствующее обращение в адрес Путина, добавили в корпорации. Это решение позволит обеспечить выполнение задач на производстве, социальных обязательств и в целом навести порядок. Ранее сообщалось, что Путин национализировал Климовский патронный завод после ЧП с отоплением. В результате аварии около 170 домов остались без тепла. Собственники завода находятся за границей, потому, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, государство берет управление в рамках чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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