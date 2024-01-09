Картаполов: система электронных повесток будет готова к 2025 году

Работы по внедрению системы электронных повесток, а также единого реестра воинского учета завершатся к 2025 году. С таким заявлением выступил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
«Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа [единый реестр воинского учета и система электронных повесток] будет практически завершена», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».
По его словам, внедрение нововведений является непростой работой. «Минцифры очень много делает в этом направлении», — добавил генерал.
Еще в сентябре Минцифры заявили о создании единого реестра воинского учета в 2025 года. Специалисты отметили, что ранее такую систему ввести не представлялось возможным. Осенний призыв в 2023 году прошел по старым правилам — призывники получали повестки в бумажной форме.
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