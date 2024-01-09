09 января 2024

Картаполов: система электронных повесток будет готова к 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Картаполов.stock,  stock, картаполов андрей
Внедрение новых систем является непростой работой, считает Андрей Картаполов Фото:

Работы по внедрению системы электронных повесток, а также единого реестра воинского учета завершатся к 2025 году. С таким заявлением выступил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

«Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа [единый реестр воинского учета и система электронных повесток] будет практически завершена», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».

По его словам, внедрение нововведений является непростой работой. «Минцифры очень много делает в этом направлении», — добавил генерал.

Еще в сентябре Минцифры заявили о создании единого реестра воинского учета в 2025 года. Специалисты отметили, что ранее такую систему ввести не представлялось возможным. Осенний призыв в 2023 году прошел по старым правилам — призывники получали повестки в бумажной форме.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работы по внедрению системы электронных повесток, а также единого реестра воинского учета завершатся к 2025 году. С таким заявлением выступил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. «Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа [единый реестр воинского учета и система электронных повесток] будет практически завершена», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка». По его словам, внедрение нововведений является непростой работой. «Минцифры очень много делает в этом направлении», — добавил генерал. Еще в сентябре Минцифры заявили о создании единого реестра воинского учета в 2025 года. Специалисты отметили, что ранее такую систему ввести не представлялось возможным. Осенний призыв в 2023 году прошел по старым правилам — призывники получали повестки в бумажной форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...