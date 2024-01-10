В Эквадоре бежали из тюрьмы два опаснейших бандита

Лидеры крупнейших банд Эквадора сбежали из тюрьмы в ходе беспорядков
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Сбежавшие из тюрьмы бандиты возглавляют крупнейшие банды в Эквадоре Фото:

Фабрисио Колон Пико, который возглавляет вторую крупнейшую банду Эквадора «Лос-Лобос», а также бандит Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу «Фито», возглавляющий «Лос-Чонерос», бежали из тюрьмы после организованных там беспорядков. Об этом сообщила служба исполнения наказаний SNAI.

«В тюрьме Чимборасо утром 9 января произошли столкновения между заключенными, полицией и персоналом тюрьмы. После этого Колон Пико скрылся из-под стражи вместе с другими заключенными», — сообщает SNAI в соцсети Х. В ходе обысков стало известно, что из колонии в Гуаякиле сбежал другой опаснейший бандит Хосе Адольфо Вильямар, возглавляющий самую многочисленную банду страны «Лос-Чонерос».

В Эквадоре 10 января боевики захватили ведущих местного телеканала. Большая часть работников освобождены, сообщил представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова. Несмотря на это, бандиты взрывают и расстреливают полицейских на улицах страны.

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Фабрисио Колон Пико, который возглавляет вторую крупнейшую банду Эквадора «Лос-Лобос», а также бандит Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу «Фито», возглавляющий «Лос-Чонерос», бежали из тюрьмы после организованных там беспорядков. Об этом сообщила служба исполнения наказаний SNAI. «В тюрьме Чимборасо утром 9 января произошли столкновения между заключенными, полицией и персоналом тюрьмы. После этого Колон Пико скрылся из-под стражи вместе с другими заключенными», — сообщает SNAI в соцсети Х. В ходе обысков стало известно, что из колонии в Гуаякиле сбежал другой опаснейший бандит Хосе Адольфо Вильямар, возглавляющий самую многочисленную банду страны «Лос-Чонерос». В Эквадоре 10 января боевики захватили ведущих местного телеканала. Большая часть работников освобождены, сообщил представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова. Несмотря на это, бандиты взрывают и расстреливают полицейских на улицах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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