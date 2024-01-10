Бандиты Эквадора взяли в заложники десятки человек

Более 100 сотрудников охраны стали заложниками эквадорских боевиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эквадорские заключенные пяти тюрем держат в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Об этом сообщила национальная служба исполнения наказаний.

«В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы Асуай №1, Каньяр №2, Напо №1, Тунгурауа №1 и Котопахи №1. Там удерживаются 125 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 14 членов административного персонала», — передает национальная служба в соцсети X (ранее Twitter). После начала беспорядков в Эквадоре из тюрем Чимборасо и Напо освободились 11 заложников.

Вооруженные боевики расстреливают и взрывают эквадорских полицейских, а также захватывают в заложники мирных граждан. Первый заложники появились в студии местного телеканала TC Television, откуда уже сотрудники полиции освободили большую часть работников. Президент Эквадора Даниэль Нобора мобилизовал армию, чтобы уничтожить бандитов и объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.