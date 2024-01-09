Двух людей сняли с поезда в Тюмени за недостойное поведение

10 января 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Двум мужчинам пришлось заплатить штраф за недостойное поведение в поезде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Транспортной полицией в Тюмени было снято с поезда «Санкт Петербург — Новокузнецк» двое пассажиров, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по УРфО. «Мужчины, 1975 и 1984 годов рождения, в пути следования выражались нецензурной бранью, мешали отдыху пассажиров, при этом не реагировали на неоднократные замечания. На станции Тюмень пассажирам было отказано в проезде, к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции и доставили дебоширов в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте», — написано на сайте ведомства. Выяснилось, что снятые пассажиры — два друга, которые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обоим назначили штраф в 600 рублей. Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии.

Транспортной полицией в Тюмени было снято с поезда «Санкт Петербург — Новокузнецк» двое пассажиров, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по УРфО. «Мужчины, 1975 и 1984 годов рождения, в пути следования выражались нецензурной бранью, мешали отдыху пассажиров, при этом не реагировали на неоднократные замечания. На станции Тюмень пассажирам было отказано в проезде, к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции и доставили дебоширов в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте», — написано на сайте ведомства. Выяснилось, что снятые пассажиры — два друга, которые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обоим назначили штраф в 600 рублей. Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии.