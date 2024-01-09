09 января 2024

Двух людей сняли с поезда в Тюмени за недостойное поведение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, чай, ржд, купейный вагон, купе, путешествие поездом, стакан, подстаканник, туризм
Двум мужчинам пришлось заплатить штраф за недостойное поведение в поезде Фото:

Транспортной полицией в Тюмени было снято с поезда «Санкт Петербург — Новокузнецк» двое пассажиров, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по УРфО.

«Мужчины, 1975 и 1984 годов рождения, в пути следования выражались нецензурной бранью, мешали отдыху пассажиров, при этом не реагировали на неоднократные замечания. На станции Тюмень пассажирам было отказано в проезде, к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции и доставили дебоширов в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте», — написано на сайте ведомства.

Выяснилось, что снятые пассажиры — два друга, которые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обоим назначили штраф в 600 рублей.

Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортной полицией в Тюмени было снято с поезда «Санкт Петербург — Новокузнецк» двое пассажиров, которые нарушали общественный порядок. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по УРфО. «Мужчины, 1975 и 1984 годов рождения, в пути следования выражались нецензурной бранью, мешали отдыху пассажиров, при этом не реагировали на неоднократные замечания. На станции Тюмень пассажирам было отказано в проезде, к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции и доставили дебоширов в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России на транспорте», — написано на сайте ведомства. Выяснилось, что снятые пассажиры — два друга, которые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обоим назначили штраф в 600 рублей. Трое жителей Пермского края устроили драку в поезде, который прибыл на тюменский ЖД-вокзал. Мужчины возвращались с вахты из Ямало-Ненецкого автономного округа и находились в нетрезвом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...