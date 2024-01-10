Стало известно, сколько человек погибло при беспорядках в Эквадоре

Полиция Эквадора сообщила о десяти погибших в ходе беспорядков
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В эквадорском Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли как минимум десять человек Фото:
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Вооруженный конфликт в Эквадоре

В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. Об этом сообщила национальная полиция.

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Бандиты Эквадора начали масштабный мятеж по всей стране: главное

«Сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сообщила полиция на официальной странице в соцсети Х. До этого представитель полиции в ходе конференц-колла заявил о восьми погибших.

Ранее президент Эквадора мобилизовал армию для борьбы с вооруженными боевиками, начавшими масштабный мятеж. Главком ВС страны приказал нейтрализовать более 20 преступных группировок, не вступая с ними в переговоры.

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В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. Об этом сообщила национальная полиция. «Сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сообщила полиция на официальной странице в соцсети Х. До этого представитель полиции в ходе конференц-колла заявил о восьми погибших. Ранее президент Эквадора мобилизовал армию для борьбы с вооруженными боевиками, начавшими масштабный мятеж. Главком ВС страны приказал нейтрализовать более 20 преступных группировок, не вступая с ними в переговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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