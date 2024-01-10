Стало известно, сколько человек погибло при беспорядках в Эквадоре

Полиция Эквадора сообщила о десяти погибших в ходе беспорядков

10 января 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

В эквадорском Гуаякиле и соседнем городе Ноболь погибли как минимум десять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт в Эквадоре В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. Об этом сообщила национальная полиция. Новость по теме Бандиты Эквадора начали масштабный мятеж по всей стране: главное «Сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сообщила полиция на официальной странице в соцсети Х. До этого представитель полиции в ходе конференц-колла заявил о восьми погибших. Ранее президент Эквадора мобилизовал армию для борьбы с вооруженными боевиками, начавшими масштабный мятеж. Главком ВС страны приказал нейтрализовать более 20 преступных группировок, не вступая с ними в переговоры.

В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. Об этом сообщила национальная полиция. «Сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сообщила полиция на официальной странице в соцсети Х. До этого представитель полиции в ходе конференц-колла заявил о восьми погибших. Ранее президент Эквадора мобилизовал армию для борьбы с вооруженными боевиками, начавшими масштабный мятеж. Главком ВС страны приказал нейтрализовать более 20 преступных группировок, не вступая с ними в переговоры.