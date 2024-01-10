Как китайские машины выдерживают русские морозы

Большинство китайских авто неплохо работают в холода, несмотря на отдельные поломки. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев.
«В целом китайский автопром очень неплохо показал себя во время морозов <…> Однако есть нюансы», — заявил Васильев в беседе с «Прайм».
Он отметил, что часть китайских автомобилей попала в РФ по схеме параллельного импорта. По его словам, у машин не было инженерной адаптации ни к сильным морозам, ни к резким перепадам температур в РФ. Эксперт посоветовал следить за состоянием трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.
Ранее сообщалось, что китайский автопром в РФ становится более популярными по сравнению с европейскими машинами, передают «Дни.ру». Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что КНР впервые стала мировым лидером по экспорту автомобилей из-за увеличения поставок машин в Россию.
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