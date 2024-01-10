Как китайские машины выдерживают русские морозы

Автоэксперт Васильев: большинство китайских авто неплохо работают в холода
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Егор Васильев рекомендует следить за состоянием трубопроводов, электрики и пластиковых деталей Фото:

Большинство китайских авто неплохо работают в холода, несмотря на отдельные поломки. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев.

«В целом китайский автопром очень неплохо показал себя во время морозов <…> Однако есть нюансы», — заявил Васильев в беседе с «Прайм».

Он отметил, что часть китайских автомобилей попала в РФ по схеме параллельного импорта. По его словам, у машин не было инженерной адаптации ни к сильным морозам, ни к резким перепадам температур в РФ. Эксперт посоветовал следить за состоянием трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.

Ранее сообщалось, что китайский автопром в РФ становится более популярными по сравнению с европейскими машинами, передают «Дни.ру». Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что КНР впервые стала мировым лидером по экспорту автомобилей из-за увеличения поставок машин в Россию.

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Большинство китайских авто неплохо работают в холода, несмотря на отдельные поломки. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев. «В целом китайский автопром очень неплохо показал себя во время морозов <…> Однако есть нюансы», — заявил Васильев в беседе с «Прайм». Он отметил, что часть китайских автомобилей попала в РФ по схеме параллельного импорта. По его словам, у машин не было инженерной адаптации ни к сильным морозам, ни к резким перепадам температур в РФ. Эксперт посоветовал следить за состоянием трубопроводов, электрики и пластиковых деталей. Ранее сообщалось, что китайский автопром в РФ становится более популярными по сравнению с европейскими машинами, передают «Дни.ру». Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что КНР впервые стала мировым лидером по экспорту автомобилей из-за увеличения поставок машин в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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