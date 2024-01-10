Новая авария во Владивостоке оставила тысячи жителей без отопления

10 января 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура Первомайского района начала проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, на улице Калинина произошел прорыв на участке тепловой сети. «В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. Районная прокуратура начала проверку из-за порыва на тепловой сети. Ранее в приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления не было в 88 многоквартирных домах и четырех детских садах.

Более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, на улице Калинина произошел прорыв на участке тепловой сети. «В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. Районная прокуратура начала проверку из-за порыва на тепловой сети. Ранее в приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления не было в 88 многоквартирных домах и четырех детских садах.