Новая авария во Владивостоке оставила тысячи жителей без отопления

Более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, на улице Калинина произошел прорыв на участке тепловой сети.
«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. Районная прокуратура начала проверку из-за порыва на тепловой сети.
Ранее в приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления не было в 88 многоквартирных домах и четырех детских садах.
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