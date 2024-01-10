Новая авария во Владивостоке оставила тысячи жителей без отопления

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Прокуратура Первомайского района начала проверку Фото:
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Коммунальные аварии в России

Более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, на улице Калинина произошел прорыв на участке тепловой сети.

«В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. Районная прокуратура начала проверку из-за порыва на тепловой сети.

Ранее в приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления не было в 88 многоквартирных домах и четырех детских садах.

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Более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. По данным ведомства, на улице Калинина произошел прорыв на участке тепловой сети. «В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов», — говорится в сообщении. Районная прокуратура начала проверку из-за порыва на тепловой сети. Ранее в приморском городе Находка более шести тысяч жителей остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Отопления не было в 88 многоквартирных домах и четырех детских садах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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