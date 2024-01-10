Курганца высадили из самолета в аэропорту «Рощино» и оштрафовали

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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, рощино
В отношении жителя Кургана было составлено три административных протокола Фото:

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали жителя Кургана, который покурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. Мужчина был оштрафован.

«В аэропорту „Рощино“ транспортная полиции выявила 34-летнего пассажира, который во время посадки пассажиров на борт самолета, отправился в туалет и покурил, после чего сработали датчики дыма. В результате действий пассажира командиром воздушного судна был составлен акт о нарушении правил поведения на борту и мужчине отказали в перелете», — указано на сайте ведомства.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Рощино». В отношении мужчины были составлены три административных протокола: за невыполнение законных распоряжений командира судна, мелкое хулиганство и курение на борту.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге транспортная полиция задержала жителя Курганской области. Мужчина также решил покурить в туалете самолета и был задержан.

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В аэропорту «Рощино» в Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали жителя Кургана, который покурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. Мужчина был оштрафован. «В аэропорту „Рощино“ транспортная полиции выявила 34-летнего пассажира, который во время посадки пассажиров на борт самолета, отправился в туалет и покурил, после чего сработали датчики дыма. В результате действий пассажира командиром воздушного судна был составлен акт о нарушении правил поведения на борту и мужчине отказали в перелете», — указано на сайте ведомства. Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Рощино». В отношении мужчины были составлены три административных протокола: за невыполнение законных распоряжений командира судна, мелкое хулиганство и курение на борту. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге транспортная полиция задержала жителя Курганской области. Мужчина также решил покурить в туалете самолета и был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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