11 января 2024

Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший польский антидепрессант. Скрин

Польское лекарство «Финлепсин-ретард» заменит российский препарат «Карбамазепин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом Фото:

Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек польский препарат «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом. Речь идет о лекарстве «Карбамазепин». Об этом журналисту URA.RU рассказала екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. «Финлепсин-ретард» является противоэпилептическим препаратом, который оказывает антидепрессивное, антипсихотическое и антидиуретическое действие.

«Дефицита нейролептиков в области не наблюдается. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Финлепсин-ретард“ есть отечественный аналог — „Карбамазепин“, который производит российская компания „Велфарм“. Данное лекарство отпускается только по рецепту, поэтому пациенту необходимо обратиться к своему врачу, чтобы подобрать дозировку», — поделилась Ашугова.

Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила польского лекарства «Финлепсин-ретард» в наличии. Препарата нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных аптечных сетях уральской столицы — «Живика» и «Фармленд».

URA.RU сообщало о том, что из-за санкций против Российской Федерации некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптечных сетях. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Финлепсин», «Метипред», «Деринат».

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Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек польский препарат «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом. Речь идет о лекарстве «Карбамазепин». Об этом журналисту URA.RU рассказала екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. «Финлепсин-ретард» является противоэпилептическим препаратом, который оказывает антидепрессивное, антипсихотическое и антидиуретическое действие. «Дефицита нейролептиков в области не наблюдается. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Финлепсин-ретард“ есть отечественный аналог — „Карбамазепин“, который производит российская компания „Велфарм“. Данное лекарство отпускается только по рецепту, поэтому пациенту необходимо обратиться к своему врачу, чтобы подобрать дозировку», — поделилась Ашугова. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила польского лекарства «Финлепсин-ретард» в наличии. Препарата нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных аптечных сетях уральской столицы — «Живика» и «Фармленд». URA.RU сообщало о том, что из-за санкций против Российской Федерации некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптечных сетях. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Финлепсин», «Метипред», «Деринат».
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