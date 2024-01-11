Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший польский антидепрессант. Скрин

Польское лекарство «Финлепсин-ретард» заменит российский препарат «Карбамазепин»

12 января 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Пропавший «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек польский препарат «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом. Речь идет о лекарстве «Карбамазепин». Об этом журналисту URA.RU рассказала екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. «Финлепсин-ретард» является противоэпилептическим препаратом, который оказывает антидепрессивное, антипсихотическое и антидиуретическое действие. «Дефицита нейролептиков в области не наблюдается. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Финлепсин-ретард“ есть отечественный аналог — „Карбамазепин“, который производит российская компания „Велфарм“. Данное лекарство отпускается только по рецепту, поэтому пациенту необходимо обратиться к своему врачу, чтобы подобрать дозировку», — поделилась Ашугова. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила польского лекарства «Финлепсин-ретард» в наличии. Препарата нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных аптечных сетях уральской столицы — «Живика» и «Фармленд». URA.RU сообщало о том, что из-за санкций против Российской Федерации некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптечных сетях. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Финлепсин», «Метипред», «Деринат».

Пропавший весной 2022 года из свердловских аптек польский препарат «Финлепсин-ретард» можно заменить отечественным аналогом. Речь идет о лекарстве «Карбамазепин». Об этом журналисту URA.RU рассказала екатеринбургский фармацевт Ирина Ашугова. «Финлепсин-ретард» является противоэпилептическим препаратом, который оказывает антидепрессивное, антипсихотическое и антидиуретическое действие. «Дефицита нейролептиков в области не наблюдается. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Финлепсин-ретард“ есть отечественный аналог — „Карбамазепин“, который производит российская компания „Велфарм“. Данное лекарство отпускается только по рецепту, поэтому пациенту необходимо обратиться к своему врачу, чтобы подобрать дозировку», — поделилась Ашугова. Журналист URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила польского лекарства «Финлепсин-ретард» в наличии. Препарата нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных аптечных сетях уральской столицы — «Живика» и «Фармленд». URA.RU сообщало о том, что из-за санкций против Российской Федерации некоторые препараты перестали продаваться в свердловских аптечных сетях. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Финлепсин», «Метипред», «Деринат».