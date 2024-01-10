В Конгрессе США начали расследование тайной госпитализации главы Пентагона

10 января 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин должен отчитаться перед Майком Роджерсом Фото: Официальный сайт президента Украины Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщила пресс-служба комитета. «Председатель [комитета Майк] Роджерс добивается информации и полной прозрачности событий, которые произошли во время госпитализации министра Остина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комитета. Отмечается, что Роджерс потребовал от Остина за короткие сроки предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, приказов, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией американского президента Джо Байдена с 1 по 9 января. Ранее Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона диагностировали онкологическое заболевание, передает RT.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщила пресс-служба комитета. «Председатель [комитета Майк] Роджерс добивается информации и полной прозрачности событий, которые произошли во время госпитализации министра Остина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комитета. Отмечается, что Роджерс потребовал от Остина за короткие сроки предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, приказов, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией американского президента Джо Байдена с 1 по 9 января. Ранее Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона диагностировали онкологическое заболевание, передает RT.