В Конгрессе США начали расследование тайной госпитализации главы Пентагона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Ллойд Остин должен отчитаться перед Майком Роджерсом Фото:

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Председатель [комитета Майк] Роджерс добивается информации и полной прозрачности событий, которые произошли во время госпитализации министра Остина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комитета. Отмечается, что Роджерс потребовал от Остина за короткие сроки предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, приказов, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией американского президента Джо Байдена с 1 по 9 января.

Ранее Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона диагностировали онкологическое заболевание, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщила пресс-служба комитета. «Председатель [комитета Майк] Роджерс добивается информации и полной прозрачности событий, которые произошли во время госпитализации министра Остина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комитета. Отмечается, что Роджерс потребовал от Остина за короткие сроки предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, приказов, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией американского президента Джо Байдена с 1 по 9 января. Ранее Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона диагностировали онкологическое заболевание, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...