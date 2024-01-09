Глава района выразил соболезнования родным погибшего
Уроженец Надыма (ЯНАО) Тимур Халиуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Надымского района.
«Тимур до конца был верен своей стране и воинской присяге. Он останется для нас примером мужества и чести», — сообщили на официальном сайте администрации.
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования родственникам погибшего. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — сообщил Жаромских.
Погибший боец Тимур Халиуллин
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