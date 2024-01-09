Житель ЯНАО погиб в зоне проведения спецоперации. Фото

Уроженец Надыма Тимур Халиуллин погиб в зоне СВО

10 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Глава района выразил соболезнования родным погибшего Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Надыма (ЯНАО) Тимур Халиуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Надымского района. «Тимур до конца был верен своей стране и воинской присяге. Он останется для нас примером мужества и чести», — сообщили на официальном сайте администрации. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования родственникам погибшего. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — сообщил Жаромских. Погибший боец Тимур Халиуллин Фото: администрация Надымского района

Уроженец Надыма (ЯНАО) Тимур Халиуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Надымского района. «Тимур до конца был верен своей стране и воинской присяге. Он останется для нас примером мужества и чести», — сообщили на официальном сайте администрации. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования родственникам погибшего. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — сообщил Жаромских.