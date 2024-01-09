09 января 2024

Житель ЯНАО погиб в зоне проведения спецоперации. Фото

Уроженец Надыма Тимур Халиуллин погиб в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава района выразил соболезнования родным погибшего Фото:

Уроженец Надыма (ЯНАО) Тимур Халиуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Надымского района.

«Тимур до конца был верен своей стране и воинской присяге. Он останется для нас примером мужества и чести», — сообщили на официальном сайте администрации.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования родственникам погибшего. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — сообщил Жаромских.

Погибший боец Тимур Халиуллин
Погибший боец Тимур Халиуллин
Фото:

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Уроженец Надыма (ЯНАО) Тимур Халиуллин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации Надымского района. «Тимур до конца был верен своей стране и воинской присяге. Он останется для нас примером мужества и чести», — сообщили на официальном сайте администрации. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования родственникам погибшего. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — сообщил Жаромских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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