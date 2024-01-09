09 января 2024

Пермские следователи проводят проверку после гибели младенца в поезде

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи назначили экспертизы для установления причин смерти ребенка Фото:

После гибели семимесячной девочки в поезде Москва-Чита под Кунгуром следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В связи с гибелью малолетнего в пассажирском поезде следователи проводят проверку. На данный момент опрошены мать и очевидцы случившегося. Назначены необходимые экспертизы для установления смерти ребенка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль руководителя пермского СУ СК Дениса Головкина. Семимесячная девочка скончалась в поезде Москва-Чита неподалеку от Кунгура. Известно, что мать и трое детей отдыхали на новогодних праздниках в столице. На обратном пути у младенца поднялась температура, а потом девочка неожиданно скончалась. Сейчас мать и двое детей находятся в пермской больнице.

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После гибели семимесячной девочки в поезде Москва-Чита под Кунгуром следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В связи с гибелью малолетнего в пассажирском поезде следователи проводят проверку. На данный момент опрошены мать и очевидцы случившегося. Назначены необходимые экспертизы для установления смерти ребенка», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль руководителя пермского СУ СК Дениса Головкина. Семимесячная девочка скончалась в поезде Москва-Чита неподалеку от Кунгура. Известно, что мать и трое детей отдыхали на новогодних праздниках в столице. На обратном пути у младенца поднялась температура, а потом девочка неожиданно скончалась. Сейчас мать и двое детей находятся в пермской больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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