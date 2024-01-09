Пермские следователи проводят проверку после гибели младенца в поезде

10 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Следователи назначили экспертизы для установления причин смерти ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU После гибели семимесячной девочки в поезде Москва-Чита под Кунгуром следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В связи с гибелью малолетнего в пассажирском поезде следователи проводят проверку. На данный момент опрошены мать и очевидцы случившегося. Назначены необходимые экспертизы для установления смерти ребенка», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль руководителя пермского СУ СК Дениса Головкина. Семимесячная девочка скончалась в поезде Москва-Чита неподалеку от Кунгура. Известно, что мать и трое детей отдыхали на новогодних праздниках в столице. На обратном пути у младенца поднялась температура, а потом девочка неожиданно скончалась. Сейчас мать и двое детей находятся в пермской больнице.

После гибели семимесячной девочки в поезде Москва-Чита под Кунгуром следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В связи с гибелью малолетнего в пассажирском поезде следователи проводят проверку. На данный момент опрошены мать и очевидцы случившегося. Назначены необходимые экспертизы для установления смерти ребенка», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль руководителя пермского СУ СК Дениса Головкина. Семимесячная девочка скончалась в поезде Москва-Чита неподалеку от Кунгура. Известно, что мать и трое детей отдыхали на новогодних праздниках в столице. На обратном пути у младенца поднялась температура, а потом девочка неожиданно скончалась. Сейчас мать и двое детей находятся в пермской больнице.