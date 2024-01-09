В Тюменской области изменилась ситуация с заболеваемостью гриппом, COVID-19 и ОРВИ

В Тюменской области снизилась заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ

10 января 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Тюменской области снизилась на 15,3% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За первую неделю января заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 по сравнению с последней неделей декабря в Тюменской области снизилась на 15,3%. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора. «В Тюменской области за 1 неделю 2024 г. (с 1 января по 7 января) отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Пятую неделю продолжается снижение заболеваемости COVID-19. На первой неделе января показатель заболеваемости составляет 12,2 на 100 тыс. населения. Заболеваемость COVID-19 на 68,8% ниже, чем за последнюю неделю 2023 года», — указано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что перед Новым годом в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14,2%. При этом количество заболевших коронавирусом снизилось на 24,4%. Однако концу 2023 года в Тюмени стали чаще болеть воспитанники детских садах. У многих детей появились такие симптомы, как повышенная температура, кашель и слабость.

За первую неделю января заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 по сравнению с последней неделей декабря в Тюменской области снизилась на 15,3%. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора. «В Тюменской области за 1 неделю 2024 г. (с 1 января по 7 января) отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Пятую неделю продолжается снижение заболеваемости COVID-19. На первой неделе января показатель заболеваемости составляет 12,2 на 100 тыс. населения. Заболеваемость COVID-19 на 68,8% ниже, чем за последнюю неделю 2023 года», — указано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что перед Новым годом в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14,2%. При этом количество заболевших коронавирусом снизилось на 24,4%. Однако концу 2023 года в Тюмени стали чаще болеть воспитанники детских садах. У многих детей появились такие симптомы, как повышенная температура, кашель и слабость.