В Кургане рассматривают дело о взятках в местной Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском горсуде прошли первые слушания по делам о взяточничестве в отношении экс-сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии. Еще одним подсудимым выступает бывший руководитель частной охраной организации, передает корреспондент URA.RU, побывавший на судебных процессах.

«С целью получения незаконных доходов в виде взяток [бизнесмен Константин] Зырянов создал на территории Кургана устойчивую организованную группу <…> и привлек в нее сотрудников центра лицензионной-разрешительной работы (ЦЛЛР) Росгвардии Владимира Серебрякова и Александра Базанова», — зачитала материалы дела гособвинитель. Взятки мужчины получали якобы от охранников за обеспечение успешной сдачи экзаменов.

По версии обвинения, коммерсант подговорил сотрудников Росгвардии закрывать глаза на ошибки охранников и продлевать им разрешения. Списки тех, кому необходима была помощь, бизнесмен предоставлял в лицензионный центр. Каждый из охранников платил за услугу 2000 рублей. Половину Зырянов оставлял себе, другую часть отдавал сотрудникам Росгвардии. За несколько месяцев 2022 года группой было получено в виде взяток и мелких взяток 78 тысяч рублей.

Зырянов своей вины в совершенных преступлениях не признал. Экс-инспектор ЦЛЛР Росгвардии Базанов заявил, что выскажется в ходе дачи показаний. Бывший замначальника центра Серебряков вину признал и сотрудничал со следствием — его дело рассматривают отдельно. Серебряков дал показания и подтвердил, что получал деньги от Зырянова вместе с Базановым, помогая охранникам проходить тесты.

Суд постановил отложить дело, чтобы выслушать других свидетелей. Следующее заседание состоится в конце января.

Ранее URA.RU сообщало, что дело курганских экс-росгвардейцев о взяточничестве поступило в суд. Бывших силовиков арестовали в марте прошлого года после обысков в управлении Росгвардии. Мужчин обвинили во взятках и поместили в СИЗО. Позднее к ним присоединился их подельник из охранного агентства.

Экс-замначальника лицензионного центра Росгвардии Владимир Серебряков дал показания в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший владелец ЧОО Константин Зырянов (слева) и экс-росгвардеец Александр Базанов стали обвиняемыми по делу о взятках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU