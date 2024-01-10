В Курганском горсуде прошли первые слушания по делам о взяточничестве в отношении экс-сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии. Еще одним подсудимым выступает бывший руководитель частной охраной организации, передает корреспондент URA.RU, побывавший на судебных процессах.
«С целью получения незаконных доходов в виде взяток [бизнесмен Константин] Зырянов создал на территории Кургана устойчивую организованную группу <…> и привлек в нее сотрудников центра лицензионной-разрешительной работы (ЦЛЛР) Росгвардии Владимира Серебрякова и Александра Базанова», — зачитала материалы дела гособвинитель. Взятки мужчины получали якобы от охранников за обеспечение успешной сдачи экзаменов.
По версии обвинения, коммерсант подговорил сотрудников Росгвардии закрывать глаза на ошибки охранников и продлевать им разрешения. Списки тех, кому необходима была помощь, бизнесмен предоставлял в лицензионный центр. Каждый из охранников платил за услугу 2000 рублей. Половину Зырянов оставлял себе, другую часть отдавал сотрудникам Росгвардии. За несколько месяцев 2022 года группой было получено в виде взяток и мелких взяток 78 тысяч рублей.
Зырянов своей вины в совершенных преступлениях не признал. Экс-инспектор ЦЛЛР Росгвардии Базанов заявил, что выскажется в ходе дачи показаний. Бывший замначальника центра Серебряков вину признал и сотрудничал со следствием — его дело рассматривают отдельно. Серебряков дал показания и подтвердил, что получал деньги от Зырянова вместе с Базановым, помогая охранникам проходить тесты.
Суд постановил отложить дело, чтобы выслушать других свидетелей. Следующее заседание состоится в конце января.
Ранее URA.RU сообщало, что дело курганских экс-росгвардейцев о взяточничестве поступило в суд. Бывших силовиков арестовали в марте прошлого года после обысков в управлении Росгвардии. Мужчин обвинили во взятках и поместили в СИЗО. Позднее к ним присоединился их подельник из охранного агентства.
Экс-замначальника лицензионного центра Росгвардии Владимир Серебряков дал показания в суде
В Курганском горсуде прошли первые слушания по делам о взяточничестве в отношении экс-сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии. Еще одним подсудимым выступает бывший руководитель частной охраной организации, передает корреспондент URA.RU, побывавший на судебных процессах. «С целью получения незаконных доходов в виде взяток [бизнесмен Константин] Зырянов создал на территории Кургана устойчивую организованную группу <…> и привлек в нее сотрудников центра лицензионной-разрешительной работы (ЦЛЛР) Росгвардии Владимира Серебрякова и Александра Базанова», — зачитала материалы дела гособвинитель. Взятки мужчины получали якобы от охранников за обеспечение успешной сдачи экзаменов. По версии обвинения, коммерсант подговорил сотрудников Росгвардии закрывать глаза на ошибки охранников и продлевать им разрешения. Списки тех, кому необходима была помощь, бизнесмен предоставлял в лицензионный центр. Каждый из охранников платил за услугу 2000 рублей. Половину Зырянов оставлял себе, другую часть отдавал сотрудникам Росгвардии. За несколько месяцев 2022 года группой было получено в виде взяток и мелких взяток 78 тысяч рублей. Зырянов своей вины в совершенных преступлениях не признал. Экс-инспектор ЦЛЛР Росгвардии Базанов заявил, что выскажется в ходе дачи показаний. Бывший замначальника центра Серебряков вину признал и сотрудничал со следствием — его дело рассматривают отдельно. Серебряков дал показания и подтвердил, что получал деньги от Зырянова вместе с Базановым, помогая охранникам проходить тесты. Суд постановил отложить дело, чтобы выслушать других свидетелей. Следующее заседание состоится в конце января. Ранее URA.RU сообщало, что дело курганских экс-росгвардейцев о взяточничестве поступило в суд. Бывших силовиков арестовали в марте прошлого года после обысков в управлении Росгвардии. Мужчин обвинили во взятках и поместили в СИЗО. Позднее к ним присоединился их подельник из охранного агентства.