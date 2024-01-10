Депутатам Госдумы показали установку оборудования на «Курганмашзаводе». Видео

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, ильтяков александр, гурулев андрей
Депутаты ГД Ильятков и Гурулев Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Депутатам Госдумы Александру Ильтякову и Андрею Гурулеву показали установку нового оборудования на «Курганмашзаводе» и процесс создания боевых машин пехоты БМП-3. О визите на оборонное предприятие рассказал Ильтяков в своем telegramе-канале.

«Вот так работает оборонка! Целями линиями ставят новое оборудование и станки. Вот так сегодня развивается „Курганмашзавод“», — сказал депутат Госдумы Андрей Гурулев в ходе визита на оборонном предприятии.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин проверил сборку БМП-3 в Кургане. В ходе визита сенатору рассказали о техническом перевооружении предприятия и показали цехи с новыми станками. Также сообщалось, что на модернизацию «Курганмашзавода» были выделены миллиарды рублей.

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Депутатам Госдумы Александру Ильтякову и Андрею Гурулеву показали установку нового оборудования на «Курганмашзаводе» и процесс создания боевых машин пехоты БМП-3. О визите на оборонное предприятие рассказал Ильтяков в своем telegramе-канале. «Вот так работает оборонка! Целями линиями ставят новое оборудование и станки. Вот так сегодня развивается „Курганмашзавод“», — сказал депутат Госдумы Андрей Гурулев в ходе визита на оборонном предприятии. Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин проверил сборку БМП-3 в Кургане. В ходе визита сенатору рассказали о техническом перевооружении предприятия и показали цехи с новыми станками. Также сообщалось, что на модернизацию «Курганмашзавода» были выделены миллиарды рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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