Депутаты ГД Ильятков и Гурулев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Депутатам Госдумы Александру Ильтякову и Андрею Гурулеву показали установку нового оборудования на «Курганмашзаводе» и процесс создания боевых машин пехоты БМП-3. О визите на оборонное предприятие рассказал Ильтяков в своем telegramе-канале.

«Вот так работает оборонка! Целями линиями ставят новое оборудование и станки. Вот так сегодня развивается „Курганмашзавод“», — сказал депутат Госдумы Андрей Гурулев в ходе визита на оборонном предприятии.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета СФ по обороне Булавин проверил сборку БМП-3 в Кургане. В ходе визита сенатору рассказали о техническом перевооружении предприятия и показали цехи с новыми станками. Также сообщалось, что на модернизацию «Курганмашзавода» были выделены миллиарды рублей.