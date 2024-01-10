В мэрии Кургана объяснили, чем будет заниматься новый замглавы

Новый заместитель мэра Кургана Плешков будет отвечать за городское хозяйство

Андрей Плешков будет совмещать новую должность с руководством департаментом развития городского хозяйства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Новый заместитель главы Кургана Андрей Плешков будет отвечать за вопросы, связанные с городским хозяйством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Андрей Плешков назначен на должность заместителя главы города, директора департамента развития городского хозяйства. Как заместитель главы города, директор департамента развития городского хозяйства он отвечает за развитие городского хозяйства, благоустройство территории города, предоставление населению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах города Кургана в соответствии с возложенными на департамент задачами», — объяснили в мэрии.

Ранее Плешков был только директором департамента развития городского хозяйства администрации Кургана. На этой должности он также отвечал за вопросы, связанные с транспортом и благоустройством. О его назначении на должность заместителя главы стало известно 10 января. Помимо него замглавы является Юлия Гурьянова, которая отвечает за соцполитику, и первый замглавы Анастасия Аргышева, временно исполняющая обязанности руководителя города.