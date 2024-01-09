В ЯНАО девочку забрала скорая прямо с урока

В Ноябрьске (ЯНАО) ученицу школы № 3 забрала карета скорой помощи прямо из учебного заведения. Девочке стало плохо во время урока физкультуры, сообщили URA.RU очевидцы происшествия.
«Что-то случилось с ребенком на физкультуре в школе № 3. Ее забрала скорая», — сообщили корреспонденту агентства очевидцы происшествия. По их словам, происшествие случилось 10 января около 18 часов 40 минут.
Корреспондент агентства отправил запрос на имя директора школы № 3 Татьяны Соколовской, с просьбой сообщить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Также отправлен запрос о состоянии здоровья ребенка направлен в пресс-службу Ноябрьской ЦГБ. Ответ ожидается.
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