09 января 2024

В ЯНАО девочку забрала скорая прямо с урока

Школьницу из Ноябрьска увезли на скорой с урока физкультуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, машина скорой помощи, скорая помошь
В Ноябрьске ученицу третьей школы забрала скорая прямо с урока физкультуры Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ученицу школы № 3 забрала карета скорой помощи прямо из учебного заведения. Девочке стало плохо во время урока физкультуры, сообщили URA.RU очевидцы происшествия.

«Что-то случилось с ребенком на физкультуре в школе № 3. Ее забрала скорая», — сообщили корреспонденту агентства очевидцы происшествия. По их словам, происшествие случилось 10 января около 18 часов 40 минут.

Корреспондент агентства отправил запрос на имя директора школы № 3 Татьяны Соколовской, с просьбой сообщить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Также отправлен запрос о состоянии здоровья ребенка направлен в пресс-службу Ноябрьской ЦГБ. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) ученицу школы № 3 забрала карета скорой помощи прямо из учебного заведения. Девочке стало плохо во время урока физкультуры, сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «Что-то случилось с ребенком на физкультуре в школе № 3. Ее забрала скорая», — сообщили корреспонденту агентства очевидцы происшествия. По их словам, происшествие случилось 10 января около 18 часов 40 минут. Корреспондент агентства отправил запрос на имя директора школы № 3 Татьяны Соколовской, с просьбой сообщить подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Также отправлен запрос о состоянии здоровья ребенка направлен в пресс-службу Ноябрьской ЦГБ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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