Ритейлер X5 Group — управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявил о восстановлении ассортимента мяса птица в магазинах, которое пропадало из-за проблем с поставками. Об этом представители компании рассказали URA.RU.
«После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами на Урале, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — отметили в X5 Group.
В начале января жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом курицы в супермаркетах. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер.
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