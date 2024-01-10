В екатеринбургские магазины «Пятерочки» вернули куриц, пропавших из-за морозов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курицы нет. Тюмень, мясо курицы, морозильник
В начале января екатеринбуржцы жаловались на пропавшее мясо куриц Фото:

Ритейлер X5 Group — управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявил о восстановлении ассортимента мяса птица в магазинах, которое пропадало из-за проблем с поставками. Об этом представители компании рассказали URA.RU.

«После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами на Урале, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — отметили в X5 Group.

В начале января жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом курицы в супермаркетах. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ритейлер X5 Group — управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявил о восстановлении ассортимента мяса птица в магазинах, которое пропадало из-за проблем с поставками. Об этом представители компании рассказали URA.RU. «После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами на Урале, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — отметили в X5 Group. В начале января жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом курицы в супермаркетах. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...