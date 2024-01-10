В екатеринбургские магазины «Пятерочки» вернули куриц, пропавших из-за морозов. Фото

10 января 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

В начале января екатеринбуржцы жаловались на пропавшее мясо куриц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ритейлер X5 Group — управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявил о восстановлении ассортимента мяса птица в магазинах, которое пропадало из-за проблем с поставками. Об этом представители компании рассказали URA.RU. «После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами на Урале, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — отметили в X5 Group. В начале января жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом курицы в супермаркетах. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер. Фото предоставлено X5 Group

Ритейлер X5 Group — управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявил о восстановлении ассортимента мяса птица в магазинах, которое пропадало из-за проблем с поставками. Об этом представители компании рассказали URA.RU. «После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами на Урале, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — отметили в X5 Group. В начале января жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом курицы в супермаркетах. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер.