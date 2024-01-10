Компания — участник картельного сговора из Екатеринбурга получила новый штраф

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Свердловскую компанию «Вест» оштрафовали на 50 млн рублей Фото:

Мировой суд Екатеринбурга оштрафовал свердловскую дорожную компанию «Вест» на 50 млн рублей за несвоевременную выплату штрафа в размере 47 млн рублей, назначенного ей ранее УФАС по Тюменской области. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления антимонопольной службы.

«Мировой судья судебного участка № 4 Кировского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО „Вест“. Принял решение о признании компании нарушившей часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 млн рублей», — указано на официальном сайте УФАС по Тюменской области.

Ранее тюменским управлением ФАС был установлен факт заключения картельного соглашения между компаниями «Вест», «Торгснаб», «Снабторг» и «Сириус» для участия в торгах. За это каждое из перечисленных предприятий было оштрафовано. Мировым судом Екатеринбурга установлено, что представители ООО «Вест» выплатили назначенный компании штраф, но с нарушением установленных законом сроков.

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Мировой суд Екатеринбурга оштрафовал свердловскую дорожную компанию «Вест» на 50 млн рублей за несвоевременную выплату штрафа в размере 47 млн рублей, назначенного ей ранее УФАС по Тюменской области. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления антимонопольной службы. «Мировой судья судебного участка № 4 Кировского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО „Вест“. Принял решение о признании компании нарушившей часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 млн рублей», — указано на официальном сайте УФАС по Тюменской области. Ранее тюменским управлением ФАС был установлен факт заключения картельного соглашения между компаниями «Вест», «Торгснаб», «Снабторг» и «Сириус» для участия в торгах. За это каждое из перечисленных предприятий было оштрафовано. Мировым судом Екатеринбурга установлено, что представители ООО «Вест» выплатили назначенный компании штраф, но с нарушением установленных законом сроков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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