Компания — участник картельного сговора из Екатеринбурга получила новый штраф

10 января 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Свердловскую компанию «Вест» оштрафовали на 50 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировой суд Екатеринбурга оштрафовал свердловскую дорожную компанию «Вест» на 50 млн рублей за несвоевременную выплату штрафа в размере 47 млн рублей, назначенного ей ранее УФАС по Тюменской области. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления антимонопольной службы. «Мировой судья судебного участка № 4 Кировского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО „Вест“. Принял решение о признании компании нарушившей часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 млн рублей», — указано на официальном сайте УФАС по Тюменской области. Ранее тюменским управлением ФАС был установлен факт заключения картельного соглашения между компаниями «Вест», «Торгснаб», «Снабторг» и «Сириус» для участия в торгах. За это каждое из перечисленных предприятий было оштрафовано. Мировым судом Екатеринбурга установлено, что представители ООО «Вест» выплатили назначенный компании штраф, но с нарушением установленных законом сроков.

Мировой суд Екатеринбурга оштрафовал свердловскую дорожную компанию «Вест» на 50 млн рублей за несвоевременную выплату штрафа в размере 47 млн рублей, назначенного ей ранее УФАС по Тюменской области. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления антимонопольной службы. «Мировой судья судебного участка № 4 Кировского судебного района Екатеринбурга, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО „Вест“. Принял решение о признании компании нарушившей часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 млн рублей», — указано на официальном сайте УФАС по Тюменской области. Ранее тюменским управлением ФАС был установлен факт заключения картельного соглашения между компаниями «Вест», «Торгснаб», «Снабторг» и «Сириус» для участия в торгах. За это каждое из перечисленных предприятий было оштрафовано. Мировым судом Екатеринбурга установлено, что представители ООО «Вест» выплатили назначенный компании штраф, но с нарушением установленных законом сроков.