США возобновили импорт нефти из России, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
Штаты приобрели у РФ 36,8 тысячи баррелей нефти за 2,7 млн долларов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты впервые с 2022 года возобновили импорт нефти из России. В октябре 2023 года страна приобрела 36,8 тысячи баррелей нефти. Об этом говорится в данных американской статслужбы.

«В октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на статистику. Отмечается, что в 2022 году Штаты в рамках ужесточения санкций ввели запрет на импорт нефти из РФ.

В ноябре 2023 года объем закупки российской нефти составил 9,9 тысячи баррелей. В первом и во втором случаях нефть приобреталась для потребления. При этом в октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — в 76 долларов. Это в разы выше «потолка цен», который страна установила в размере 60 долларов за один баррель.

Ранее США не допустили покупку российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. По словам секретаря Белого дома Карин Жан-Пьера, импорт нефти из РФ до сих пор находится под запретом.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты впервые с 2022 года возобновили импорт нефти из России. В октябре 2023 года страна приобрела 36,8 тысячи баррелей нефти. Об этом говорится в данных американской статслужбы. «В октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на статистику. Отмечается, что в 2022 году Штаты в рамках ужесточения санкций ввели запрет на импорт нефти из РФ. В ноябре 2023 года объем закупки российской нефти составил 9,9 тысячи баррелей. В первом и во втором случаях нефть приобреталась для потребления. При этом в октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — в 76 долларов. Это в разы выше «потолка цен», который страна установила в размере 60 долларов за один баррель. Ранее США не допустили покупку российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. По словам секретаря Белого дома Карин Жан-Пьера, импорт нефти из РФ до сих пор находится под запретом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...