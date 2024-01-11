США возобновили импорт нефти из России, несмотря на санкции

11 января 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Штаты приобрели у РФ 36,8 тысячи баррелей нефти за 2,7 млн долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты впервые с 2022 года возобновили импорт нефти из России. В октябре 2023 года страна приобрела 36,8 тысячи баррелей нефти. Об этом говорится в данных американской статслужбы. «В октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на статистику. Отмечается, что в 2022 году Штаты в рамках ужесточения санкций ввели запрет на импорт нефти из РФ. В ноябре 2023 года объем закупки российской нефти составил 9,9 тысячи баррелей. В первом и во втором случаях нефть приобреталась для потребления. При этом в октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — в 76 долларов. Это в разы выше «потолка цен», который страна установила в размере 60 долларов за один баррель. Ранее США не допустили покупку российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. По словам секретаря Белого дома Карин Жан-Пьера, импорт нефти из РФ до сих пор находится под запретом.

Соединенные Штаты впервые с 2022 года возобновили импорт нефти из России. В октябре 2023 года страна приобрела 36,8 тысячи баррелей нефти. Об этом говорится в данных американской статслужбы. «В октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов», — передает РИА Новости со ссылкой на статистику. Отмечается, что в 2022 году Штаты в рамках ужесточения санкций ввели запрет на импорт нефти из РФ. В ноябре 2023 года объем закупки российской нефти составил 9,9 тысячи баррелей. В первом и во втором случаях нефть приобреталась для потребления. При этом в октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — в 76 долларов. Это в разы выше «потолка цен», который страна установила в размере 60 долларов за один баррель. Ранее США не допустили покупку российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. По словам секретаря Белого дома Карин Жан-Пьера, импорт нефти из РФ до сих пор находится под запретом.