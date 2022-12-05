05 декабря 2022

США отказались покупать у России нефть

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Белом доме заявили, что власти США не планируют закупать российскую нефть Фото:
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США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.

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США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме подчеркнули, что задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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