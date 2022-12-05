США отказались покупать у России нефть

06 декабря 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что власти США не планируют закупать российскую нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме подчеркнули, что задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.

США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Ее слова передает РИА Новости. Ранее в Белом доме подчеркнули, что задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.