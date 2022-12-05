США отказались покупать у России нефть

В Белом доме заявили, что власти США не планируют закупать российскую нефть
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее в Белом доме подчеркнули, что задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержали потолок цен.
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