Врач рассказал, как метеозависимым спастись при резких изменениях погоды

Врач Горенков: метеозависимым нужно уменьшить физическую и умственную нагрузку

11 января 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

При метеозависимости страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно пить специальные препараты Фото: Илья Московец © URA.RU Метеозависимым людям при изменении погодных условий нужно уменьшить уровень умственной и физической активности. Для страдающих гипертонией следует поменять дозу ежедневных лекарств. А для людей с сахарным диабетом нужно регулировать дозу инсулина. Об этом сообщил доктор медицинских наук Роман Горенков. «Метеозависимым людям при резких изменениях погоды надо уменьшать физические и умственные нагрузки. Может быть, меньше работать или на час раньше ложиться спать», — передает радио Sputnik слова Горенкова. Он добавил, что гипертоникам в случае повышения атмосферного давления нужно поменять дозу лекарств, которые они принимают на постоянной основе. По словам доктора медицинских наук, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при метеозависимости назначаются специальные препараты. Они снижают риск образования тромбов и сгущения крови. Страдающим сахарным диабетом нужно регулировать дозу инсулина при повышении атмосферного давления. Это связано с изменением гормонального фона человека при изменении погоды. Врач также добавил, что подготовить организм к изменениям погоды можно с помощью закаливания и здорового образа жизни. Нужно делать зарядку по утрам, растирать тело холодным полотенцем и принимать контрастный душ. Тем, кто не считает себя метеозависимым, также следует заботиться о себе. Как отметил Горенков, в один день такие люди будут чувствовать себя хорошо, а на следующий могут переработать и организму станет хуже. Все это может влиять на чувствительность к изменению атмосферного давления. Ранее врачи рассказали об основах поведения при магнитных бурях. Они рекомендуют снизить физическую активность тем людям, кто ранее ощущал ухудшение самочувствия при бурях. Также следует отказаться от посещения мест с большим количеством людей и длительных прогулок, передают «Дни.ру». Кроме того, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал в таком случае разнообразить питание фруктами, зеленью, легкими для усвоения блюдами и овощами. Также стоит ограничить употребление жареного и мучного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Метеозависимым людям при изменении погодных условий нужно уменьшить уровень умственной и физической активности. Для страдающих гипертонией следует поменять дозу ежедневных лекарств. А для людей с сахарным диабетом нужно регулировать дозу инсулина. Об этом сообщил доктор медицинских наук Роман Горенков. «Метеозависимым людям при резких изменениях погоды надо уменьшать физические и умственные нагрузки. Может быть, меньше работать или на час раньше ложиться спать», — передает радио Sputnik слова Горенкова. Он добавил, что гипертоникам в случае повышения атмосферного давления нужно поменять дозу лекарств, которые они принимают на постоянной основе. По словам доктора медицинских наук, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при метеозависимости назначаются специальные препараты. Они снижают риск образования тромбов и сгущения крови. Страдающим сахарным диабетом нужно регулировать дозу инсулина при повышении атмосферного давления. Это связано с изменением гормонального фона человека при изменении погоды. Врач также добавил, что подготовить организм к изменениям погоды можно с помощью закаливания и здорового образа жизни. Нужно делать зарядку по утрам, растирать тело холодным полотенцем и принимать контрастный душ. Тем, кто не считает себя метеозависимым, также следует заботиться о себе. Как отметил Горенков, в один день такие люди будут чувствовать себя хорошо, а на следующий могут переработать и организму станет хуже. Все это может влиять на чувствительность к изменению атмосферного давления. Ранее врачи рассказали об основах поведения при магнитных бурях. Они рекомендуют снизить физическую активность тем людям, кто ранее ощущал ухудшение самочувствия при бурях. Также следует отказаться от посещения мест с большим количеством людей и длительных прогулок, передают «Дни.ру». Кроме того, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал в таком случае разнообразить питание фруктами, зеленью, легкими для усвоения блюдами и овощами. Также стоит ограничить употребление жареного и мучного.