10 января 2024

Тюменцам, пострадавшим от коммунальной аварии, организовали подвоз воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Тюмень, отключение воды, набор воды, крещение, вода, водопровод, водовозка
без воды остались несколько домов в районе КПД и корпус детского сада Фото:
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Коммунальные аварии в России

Жителям Тюмени, которые остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

«На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада с 6:30 до 20.00. Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы восстановить подачу воды быстрее. Подвоз воды обеспечен», — говорится в сообщении.

Аварию устраняют 10 специалистов предприятия и шесть единиц специализированной техники. Ранее URA.RU рассказало, что из-за порыва трубопровода в Тюмени временно закрыт второй корпус детского сада № 87.

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Жителям Тюмени, которые остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада с 6:30 до 20.00. Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы восстановить подачу воды быстрее. Подвоз воды обеспечен», — говорится в сообщении. Аварию устраняют 10 специалистов предприятия и шесть единиц специализированной техники. Ранее URA.RU рассказало, что из-за порыва трубопровода в Тюмени временно закрыт второй корпус детского сада № 87.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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