Тюменцам, пострадавшим от коммунальной аварии, организовали подвоз воды

11 января 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

без воды остались несколько домов в районе КПД и корпус детского сада Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Жителям Тюмени, которые остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада с 6:30 до 20.00. Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы восстановить подачу воды быстрее. Подвоз воды обеспечен», — говорится в сообщении. Аварию устраняют 10 специалистов предприятия и шесть единиц специализированной техники. Ранее URA.RU рассказало, что из-за порыва трубопровода в Тюмени временно закрыт второй корпус детского сада № 87.

Жителям Тюмени, которые остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада с 6:30 до 20.00. Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы восстановить подачу воды быстрее. Подвоз воды обеспечен», — говорится в сообщении. Аварию устраняют 10 специалистов предприятия и шесть единиц специализированной техники. Ранее URA.RU рассказало, что из-за порыва трубопровода в Тюмени временно закрыт второй корпус детского сада № 87.