Тюменцам, пострадавшим от коммунальной аварии, организовали подвоз воды

Жителям Тюмени, которые остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада с 6:30 до 20.00. Специалисты предприятия приложат все усилия, чтобы восстановить подачу воды быстрее. Подвоз воды обеспечен», — говорится в сообщении.
Аварию устраняют 10 специалистов предприятия и шесть единиц специализированной техники. Ранее URA.RU рассказало, что из-за порыва трубопровода в Тюмени временно закрыт второй корпус детского сада № 87.
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