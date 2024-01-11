Utair возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Авиарейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям с 14 января Фото:

Utair с 14 января возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«С 14 января Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Челябинск. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям», — уточнили в пресс-службе.

Согласно расписанию, вылет из Сургута будет в 12:20, обратный рейс из Челябинска — в 16:40. Перелет составит три часа.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года возобновятся перелеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару. Авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings по пятницам.

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Utair с 14 января возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «С 14 января Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Челябинск. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям», — уточнили в пресс-службе. Согласно расписанию, вылет из Сургута будет в 12:20, обратный рейс из Челябинска — в 16:40. Перелет составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года возобновятся перелеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару. Авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings по пятницам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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