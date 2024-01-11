Utair возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск

Авиарейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям с 14 января
Utair с 14 января возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«С 14 января Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Челябинск. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям», — уточнили в пресс-службе.
Согласно расписанию, вылет из Сургута будет в 12:20, обратный рейс из Челябинска — в 16:40. Перелет составит три часа.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года возобновятся перелеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару. Авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings по пятницам.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.