Utair возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск

11 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Авиарейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям с 14 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Utair с 14 января возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «С 14 января Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Челябинск. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям», — уточнили в пресс-службе. Согласно расписанию, вылет из Сургута будет в 12:20, обратный рейс из Челябинска — в 16:40. Перелет составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года возобновятся перелеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару. Авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings по пятницам.

Utair с 14 января возобновляет рейсы из Сургута в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «С 14 января Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Челябинск. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям», — уточнили в пресс-службе. Согласно расписанию, вылет из Сургута будет в 12:20, обратный рейс из Челябинска — в 16:40. Перелет составит три часа. Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2024 года возобновятся перелеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару. Авиарейсы будет осуществлять компания Red Wings по пятницам.