Почему на самом деле закрыли клуб Mutabor, где прошла «голая вечеринка» Ивлеевой

Клуб Mutabor закрыли из-за сколов и трещин на стенах
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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Клуб закрыли из-за присутствия следов грызунов в нем Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Клуб Mutabor, где ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, закрыли на 90 суток из-за трещин и сколов на стенах. А также в связи со следами присутствия грызунов в помещении.

«Отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов — эти обстоятельства могли стать причиной закрытия столичного клуба Mutabor», — пишет «Коммерсант». Клуб закрыли на 90 суток.

Роспотребнадзор направил в Лефортовский суд претензию к владельцу торговой марки «Мутабора» ООО «Арт Центр» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что московский суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба. Судья Антон Каргальцев заявил, что ходатайство удовлетворено. Отмечается, что на рассмотрении дела в закрытом режиме настаивала юрист клуба. Она связала это с тем, что в деле фигурировали личные данные и диагноз из карты инфицированного больного. URA.RU рассказывало, какие последствия имела вечеринка для Ивлеевой и ее гостей.

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Клуб Mutabor, где ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, закрыли на 90 суток из-за трещин и сколов на стенах. А также в связи со следами присутствия грызунов в помещении. «Отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов — эти обстоятельства могли стать причиной закрытия столичного клуба Mutabor», — пишет «Коммерсант». Клуб закрыли на 90 суток. Роспотребнадзор направил в Лефортовский суд претензию к владельцу торговой марки «Мутабора» ООО «Арт Центр» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что московский суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба. Судья Антон Каргальцев заявил, что ходатайство удовлетворено. Отмечается, что на рассмотрении дела в закрытом режиме настаивала юрист клуба. Она связала это с тем, что в деле фигурировали личные данные и диагноз из карты инфицированного больного. URA.RU рассказывало, какие последствия имела вечеринка для Ивлеевой и ее гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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