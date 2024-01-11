Почему на самом деле закрыли клуб Mutabor, где прошла «голая вечеринка» Ивлеевой

Клуб Mutabor, где ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, закрыли на 90 суток из-за трещин и сколов на стенах. А также в связи со следами присутствия грызунов в помещении.
«Отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов — эти обстоятельства могли стать причиной закрытия столичного клуба Mutabor», — пишет «
Роспотребнадзор направил в Лефортовский суд претензию к владельцу торговой марки «Мутабора» ООО «Арт Центр» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Заседание по делу прошло в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что московский суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба. Судья Антон Каргальцев заявил, что ходатайство удовлетворено. Отмечается, что на рассмотрении дела в закрытом режиме настаивала юрист клуба. Она связала это с тем, что в деле фигурировали личные данные и диагноз из карты инфицированного больного. URA.RU рассказывало, какие последствия имела вечеринка для Ивлеевой и ее гостей.
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