На «Курганприборе» выполнили поручение министра обороны Шойгу

На «Курганприборе» рассказали о выполнении поручения министра обороны Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников.

«Поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу предприятием „Курганприбор“ выполнено. Производство налажено», — рассказал Колосовников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу поручил курганскому заводу «Курганприбор» наладить выпуск ракет малой дальности, писало РИА «Новости». В рамках форума «Армия-2023» в Москве руководитель завода Федор Колосовников давал слово мужчины главе ведомства о том, что выполнит данное задание.