На «Курганприборе» выполнили поручение министра обороны Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
На «Курганприборе» рассказали о выполнении поручения министра обороны Шойгу Фото:

Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников.

«Поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу предприятием „Курганприбор“ выполнено. Производство налажено», — рассказал Колосовников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу поручил курганскому заводу «Курганприбор» наладить выпуск ракет малой дальности, писало РИА «Новости». В рамках форума «Армия-2023» в Москве руководитель завода Федор Колосовников давал слово мужчины главе ведомства о том, что выполнит данное задание.

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Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «Поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу предприятием „Курганприбор“ выполнено. Производство налажено», — рассказал Колосовников. Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу поручил курганскому заводу «Курганприбор» наладить выпуск ракет малой дальности, писало РИА «Новости». В рамках форума «Армия-2023» в Москве руководитель завода Федор Колосовников давал слово мужчины главе ведомства о том, что выполнит данное задание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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