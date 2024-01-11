Главную пешеходную улицу Челябинска завалили сугробами. Фото, видео

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Сугробы на Кировке. Челябинск, сугробы, кировка, кучи снега
На Кировке началась уборка снежных куч Фото:
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На пешеходной улице Кирова в Челябинске 11 января начали уборку сугробов. Вдоль всего тротуара расположились кучи снега, передает корреспондент URA.RU.

«Сугробы и уже собранные кучи снега заполонили всю пешеходную улицу Кирова. Последние появились во время уборки снега», — сообщает корреспондент агентства.

Накануне издание «74.ру» сообщало об огромных кучах снега на Кировке. Тогда мэрия опровергла наличие сугробов и сообщила, что информация не соответствует действительности. После выездной проверки властей издание получило извинения. В мэрии заявили, что сотрудники МБУ «Эвис» ввели их в заблуждение, сообщив о полной расчистке улицы от сугробов.

Последствия снежного коллапса появились на улицах областного центра после декабрьских снегопадов. Губернатор Алексей Текслер 9 января раскритиковал работу дорожных служб Челябинска. Он отметил, что тяжелую технику на улицы необходимо было выводить как можно скорее.

В первый рабочий день года, 9 января, Челябинск встал в километровые пробки. Утром и вечером заторы на дорогах составляют от 9 до 11 баллов. Ситуацию с общественным транспортом усложнило и нахождение на больничном и в отпусках 131 водителя. Утром 11 января миндортранс региона подтвердил, что на пробки повлияла ситуация с уборкой снега. Вывозом снега и мусора в городе заинтересовалась Генпрокуратура по УрФО.

Сугробы на Кировке. Челябинск
В мэрии сообщили, что сотрудники МБУ ввели их в заблуждение, сообщив о полной расчистке улицы от сугробов
Фото:
Сугробы на Кировке. Челябинск
Сугробы расположились по всей пешеходной улице
Фото:
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На пешеходной улице Кирова в Челябинске 11 января начали уборку сугробов. Вдоль всего тротуара расположились кучи снега, передает корреспондент URA.RU. «Сугробы и уже собранные кучи снега заполонили всю пешеходную улицу Кирова. Последние появились во время уборки снега», — сообщает корреспондент агентства. Накануне издание «74.ру» сообщало об огромных кучах снега на Кировке. Тогда мэрия опровергла наличие сугробов и сообщила, что информация не соответствует действительности. После выездной проверки властей издание получило извинения. В мэрии заявили, что сотрудники МБУ «Эвис» ввели их в заблуждение, сообщив о полной расчистке улицы от сугробов. Последствия снежного коллапса появились на улицах областного центра после декабрьских снегопадов. Губернатор Алексей Текслер 9 января раскритиковал работу дорожных служб Челябинска. Он отметил, что тяжелую технику на улицы необходимо было выводить как можно скорее. В первый рабочий день года, 9 января, Челябинск встал в километровые пробки. Утром и вечером заторы на дорогах составляют от 9 до 11 баллов. Ситуацию с общественным транспортом усложнило и нахождение на больничном и в отпусках 131 водителя. Утром 11 января миндортранс региона подтвердил, что на пробки повлияла ситуация с уборкой снега. Вывозом снега и мусора в городе заинтересовалась Генпрокуратура по УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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