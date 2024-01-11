На Кировке началась уборка снежных куч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена

На пешеходной улице Кирова в Челябинске 11 января начали уборку сугробов. Вдоль всего тротуара расположились кучи снега, передает корреспондент URA.RU.

«Сугробы и уже собранные кучи снега заполонили всю пешеходную улицу Кирова. Последние появились во время уборки снега», — сообщает корреспондент агентства.

Накануне издание «74.ру» сообщало об огромных кучах снега на Кировке. Тогда мэрия опровергла наличие сугробов и сообщила, что информация не соответствует действительности. После выездной проверки властей издание получило извинения. В мэрии заявили, что сотрудники МБУ «Эвис» ввели их в заблуждение, сообщив о полной расчистке улицы от сугробов.

Последствия снежного коллапса появились на улицах областного центра после декабрьских снегопадов. Губернатор Алексей Текслер 9 января раскритиковал работу дорожных служб Челябинска. Он отметил, что тяжелую технику на улицы необходимо было выводить как можно скорее.

В первый рабочий день года, 9 января, Челябинск встал в километровые пробки. Утром и вечером заторы на дорогах составляют от 9 до 11 баллов. Ситуацию с общественным транспортом усложнило и нахождение на больничном и в отпусках 131 водителя. Утром 11 января миндортранс региона подтвердил, что на пробки повлияла ситуация с уборкой снега. Вывозом снега и мусора в городе заинтересовалась Генпрокуратура по УрФО.

В мэрии сообщили, что сотрудники МБУ ввели их в заблуждение, сообщив о полной расчистке улицы от сугробов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сугробы расположились по всей пешеходной улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU