США заподозрили к подготовке к войне с Китаем

США перебросили с Гавайев на Филиппины большой запас топлива

11 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

По словам сенатора, было переброшено 39 млн галлонов американского топлива Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins Соединенные Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупный запас топлива. Тем самым они вызвали подозрение в подготовке возможных военных действий с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Manila Times. «Коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе», — передает газета . Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос заявила, что в заливе уже хранится 39 млн галлонов топлива ВС США. Это составляет порядка 148 млн литров. По ее данным, танкер прибыл в страну 9 января. Маркос добавила, что залив Субик не попадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны со Штатами. Поэтому возникает вопрос, где именно будут храниться миллионы литров топлива. По словам сенатора, это вопрос суверенитета Филиппин, а не внешней политики. Ранее сообщалось, что в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы. Возможная война начнется между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. По словам журналиста британского издания The Times Роджера Бойса, Штатам нужно оттачивать новые навыки в боевых действиях, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы. Также он отметил, что президент США Джо Байден много раз заявлял о том, что страна встанет на защиту Тайваня в случае нападения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупный запас топлива. Тем самым они вызвали подозрение в подготовке возможных военных действий с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Manila Times. «Коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе», — передает газета. Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос заявила, что в заливе уже хранится 39 млн галлонов топлива ВС США. Это составляет порядка 148 млн литров. По ее данным, танкер прибыл в страну 9 января. Маркос добавила, что залив Субик не попадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны со Штатами. Поэтому возникает вопрос, где именно будут храниться миллионы литров топлива. По словам сенатора, это вопрос суверенитета Филиппин, а не внешней политики. Ранее сообщалось, что в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы. Возможная война начнется между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. По словам журналиста британского издания The Times Роджера Бойса, Штатам нужно оттачивать новые навыки в боевых действиях, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы. Также он отметил, что президент США Джо Байден много раз заявлял о том, что страна встанет на защиту Тайваня в случае нападения.