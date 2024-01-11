США заподозрили к подготовке к войне с Китаем

США перебросили с Гавайев на Филиппины большой запас топлива
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford. stock, флот, сша, авианосец, Джеральд Р Форд
По словам сенатора, было переброшено 39 млн галлонов американского топлива Фото:

Соединенные Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупный запас топлива. Тем самым они вызвали подозрение в подготовке возможных военных действий с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Manila Times.

«Коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе», — передает газета. Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос заявила, что в заливе уже хранится 39 млн галлонов топлива ВС США. Это составляет порядка 148 млн литров. По ее данным, танкер прибыл в страну 9 января.

Маркос добавила, что залив Субик не попадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны со Штатами. Поэтому возникает вопрос, где именно будут храниться миллионы литров топлива. По словам сенатора, это вопрос суверенитета Филиппин, а не внешней политики.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы. Возможная война начнется между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. По словам журналиста британского издания The Times Роджера Бойса, Штатам нужно оттачивать новые навыки в боевых действиях, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы. Также он отметил, что президент США Джо Байден много раз заявлял о том, что страна встанет на защиту Тайваня в случае нападения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупный запас топлива. Тем самым они вызвали подозрение в подготовке возможных военных действий с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Manila Times. «Коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе», — передает газета. Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос заявила, что в заливе уже хранится 39 млн галлонов топлива ВС США. Это составляет порядка 148 млн литров. По ее данным, танкер прибыл в страну 9 января. Маркос добавила, что залив Субик не попадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны со Штатами. Поэтому возникает вопрос, где именно будут храниться миллионы литров топлива. По словам сенатора, это вопрос суверенитета Филиппин, а не внешней политики. Ранее сообщалось, что в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы. Возможная война начнется между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. По словам журналиста британского издания The Times Роджера Бойса, Штатам нужно оттачивать новые навыки в боевых действиях, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы. Также он отметил, что президент США Джо Байден много раз заявлял о том, что страна встанет на защиту Тайваня в случае нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...