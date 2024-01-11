Пассажирка описала дебош, устроенный экс-главой челябинского аэропорта

11 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Виталий Кашин своим поведением мешал полету других пассажиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Гендиректор челябинского аэропорта устроил пьяный дебош в самолете Одна из пассажирок рейса Челябинск — Санкт-Петербург описала весь дебош, который устроил до недавнего времени занимавший пост гендиректора аэропорта Челябинска Виталий Кашин, летевший этим же рейсом. По ее словам, пьяный Кашин кричал на весь самолет и сыпал ругательствами. «Все это началось, когда стюардессы начали раздавать напитки и питание. Кашин кричал на весь самолет, что он летчик, потом начались оскорбления и в адрес авиакомпании „Россия“, и в адрес директора авиакомпании, и в адрес экипажа», — передает издание «74.ру» со ссылкой на читательницу. По словам женщины, Кашина старались успокоить всем экипажем самолета. Командир воздушного судна не менее пяти раз пытался по громкой связи донести до мужчины мысль, что его поведение неподобающее. В какой-то момент показалось, что уговоры подействовали на экс-главу аэропорта. Однако, как только поступила информация о скором приземлении, он вновь стал буянить. «Экипаж самолета должен заниматься своим делом, а не отвлекаться на него. А Кашин реально ломился в дверь к пилотам, уж не знаю, зачем. Это было, конечно, ужасно. Каких-то конкретных претензий у него не было, просто пьяный бред. Потому что после приземления он кидался на колени, просил прощения. Это было шоу полное. Через пять минут эти прощения были забыты, и началось все снова да ладом», — отметила пассажирка в разговоре с корреспондентом издания. По ее словам, из-за буйств Кашина другим пассажирам пришлось около 40 минут ждать выхода из самолета. Все ждали сотрудников полиции. Кашин отправился в Санкт-Петербург самолетом авиакомпании «Россия» 6 января. Будучи в нетрезвом состоянии, он начал буянить во время полета. После приземления на него составили административный протокол. Согласно информации пресс-службы холдинга «Новапорт», в который входит аэропорт «Курчатов» (Челябинск), Кашин больше не является гендиректором авиапредприятия. Его отстранили от занимаемой должности из-за несоответствия основным принципам компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна из пассажирок рейса Челябинск — Санкт-Петербург описала весь дебош, который устроил до недавнего времени занимавший пост гендиректора аэропорта Челябинска Виталий Кашин, летевший этим же рейсом. По ее словам, пьяный Кашин кричал на весь самолет и сыпал ругательствами. «Все это началось, когда стюардессы начали раздавать напитки и питание. Кашин кричал на весь самолет, что он летчик, потом начались оскорбления и в адрес авиакомпании „Россия“, и в адрес директора авиакомпании, и в адрес экипажа», — передает издание «74.ру» со ссылкой на читательницу. По словам женщины, Кашина старались успокоить всем экипажем самолета. Командир воздушного судна не менее пяти раз пытался по громкой связи донести до мужчины мысль, что его поведение неподобающее. В какой-то момент показалось, что уговоры подействовали на экс-главу аэропорта. Однако, как только поступила информация о скором приземлении, он вновь стал буянить. «Экипаж самолета должен заниматься своим делом, а не отвлекаться на него. А Кашин реально ломился в дверь к пилотам, уж не знаю, зачем. Это было, конечно, ужасно. Каких-то конкретных претензий у него не было, просто пьяный бред. Потому что после приземления он кидался на колени, просил прощения. Это было шоу полное. Через пять минут эти прощения были забыты, и началось все снова да ладом», — отметила пассажирка в разговоре с корреспондентом издания. По ее словам, из-за буйств Кашина другим пассажирам пришлось около 40 минут ждать выхода из самолета. Все ждали сотрудников полиции. Кашин отправился в Санкт-Петербург самолетом авиакомпании «Россия» 6 января. Будучи в нетрезвом состоянии, он начал буянить во время полета. После приземления на него составили административный протокол. Согласно информации пресс-службы холдинга «Новапорт», в который входит аэропорт «Курчатов» (Челябинск), Кашин больше не является гендиректором авиапредприятия. Его отстранили от занимаемой должности из-за несоответствия основным принципам компании.