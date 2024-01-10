Жители четырех районов Екатеринбурга пожаловались на остывшие в мороз батареи

11 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в последние дни температура воздуха не поднимается выше -20 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Жители домов из разных районов Екатеринбурга сообщают о том, что в квартирах пропало отопление. Жалобы поступают из Кировского, Чкаловского, Железнодорожного и Ленинского районов. «С 6 января в доме отключают каждый день отопление, на улице -25 градусов. Наш дом находится на Уктусе, практически возле Патрушихи, и становится еще холоднее. Мы спим в одежде под двумя одеялами, в квартире невозможно находиться: очень холодно», — цитирует Е1.RU читательницу, проживающую на Походной, 69 (Чкаловский район). Жительница дома на Шейнкмана, 111 (Ленинский район) заявила, что у нее остыли батарея на кухне и один стояк, по дому она ходит в куртке. Также на отсутствие отопления URA.RU пожаловались жители Городка чекистов в квадрате улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная (Кировский район). «Перебои с отоплением всю зиму, а с утра [11 января] и вовсе отключили — в ТСЖ сказали, что случилась авария на теплопункте. Забит грязевик, его надо почистить. Температуру подняли немного, но в 17:30 будет отключение, разберут фильтр, так как там большая потеря по давлению. Вот так у нас относятся к отоплению в минус 27 градусов», — негодует читательница. В компании «ИнЭкспо», которая обслуживает дома, подтвердили наличие проблемы и сказали, что держат ситуацию на контроле. «Оборудование старое, регулировать его можно только вручную, чем и занимается управляющая компания „Сити-Сервис“ по госконтракту. Ситуацию на контроле держат и в компании „Т Плюс“, ее сотрудники придут сегодня на прочистку грязевиков», — рассказали представители «ИнЭкспо». Также жалобы журналистам поступали со следующих адресов: Агрономическая, 5а и 7 (Вторчермет, Чкаловский район)

Азина, 25 (Железнодорожный район)

Родонитовая, 28 (Чкаловский район)

Щербакова, 74 и 77 (Уктус, Чкаловский район)

Просторная (Чкаловский район)

Титова, 15 (Чкаловский район)

Походная, 68 (Уктус, Чкаловский район)

Пронина, 121 (Уктус, Чкаловский район)

Шишимская, 13 (Уктус, Чкаловский район)

Серова (Ленинский район)

Олега Кошевого (Чкаловский район)

Мраморская (Чкаловский район)

Титова, 8 (Вторчермет, Чкаловский район)

Самолетная, 23 (Уктус, Чкаловский)

Гастелло, 1 (Уктус, Чкаловский район)

Благодатская, 57 и 72 (Уктус, Чкаловский) При этом в компании «Т Плюс» — основном поставщике теплоснабжения — в беседе с URA.RU заявили, что ни по одному из адресов отключения отопления нет. Самая напряженная ситуация была на Уктусе и Вторчермете, где в ночь на 9 января произошла авария в котельной «Южной», в итоге без отопления остались 234 дома. Утром следующего дня ее устранили, но уже вечером 9 января произошла вторая коммунальная авария. Ее также устранили. «Работа котельной „Южная“ восстановлена, работают два водогрейных котла, отпуск тепла потребителям микрорайона Уктус производится согласно температурному графику. Энергетики совместно со специалистами управляющих организаций проводят мониторинг температурного режима в жилых домах и социальных учреждениях микрорайона», — рассказали в «Т-Плюс». После коммунальной аварии на Уктусе проверку начал Следственный комитет. Осложняют ситуацию морозы, средняя температура воздуха составляет -24 градуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители домов из разных районов Екатеринбурга сообщают о том, что в квартирах пропало отопление. Жалобы поступают из Кировского, Чкаловского, Железнодорожного и Ленинского районов. «С 6 января в доме отключают каждый день отопление, на улице -25 градусов. Наш дом находится на Уктусе, практически возле Патрушихи, и становится еще холоднее. Мы спим в одежде под двумя одеялами, в квартире невозможно находиться: очень холодно», — цитирует Е1.RU читательницу, проживающую на Походной, 69 (Чкаловский район). Жительница дома на Шейнкмана, 111 (Ленинский район) заявила, что у нее остыли батарея на кухне и один стояк, по дому она ходит в куртке. Также на отсутствие отопления URA.RU пожаловались жители Городка чекистов в квадрате улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная (Кировский район). «Перебои с отоплением всю зиму, а с утра [11 января] и вовсе отключили — в ТСЖ сказали, что случилась авария на теплопункте. Забит грязевик, его надо почистить. Температуру подняли немного, но в 17:30 будет отключение, разберут фильтр, так как там большая потеря по давлению. Вот так у нас относятся к отоплению в минус 27 градусов», — негодует читательница. В компании «ИнЭкспо», которая обслуживает дома, подтвердили наличие проблемы и сказали, что держат ситуацию на контроле. «Оборудование старое, регулировать его можно только вручную, чем и занимается управляющая компания „Сити-Сервис“ по госконтракту. Ситуацию на контроле держат и в компании „Т Плюс“, ее сотрудники придут сегодня на прочистку грязевиков», — рассказали представители «ИнЭкспо». Также жалобы журналистам поступали со следующих адресов: При этом в компании «Т Плюс» — основном поставщике теплоснабжения — в беседе с URA.RU заявили, что ни по одному из адресов отключения отопления нет. Самая напряженная ситуация была на Уктусе и Вторчермете, где в ночь на 9 января произошла авария в котельной «Южной», в итоге без отопления остались 234 дома. Утром следующего дня ее устранили, но уже вечером 9 января произошла вторая коммунальная авария. Ее также устранили. «Работа котельной „Южная“ восстановлена, работают два водогрейных котла, отпуск тепла потребителям микрорайона Уктус производится согласно температурному графику. Энергетики совместно со специалистами управляющих организаций проводят мониторинг температурного режима в жилых домах и социальных учреждениях микрорайона», — рассказали в «Т-Плюс». После коммунальной аварии на Уктусе проверку начал Следственный комитет. Осложняют ситуацию морозы, средняя температура воздуха составляет -24 градуса.