В Озерске стартует судебный процесс по делу о взятках экс-военкома Пичугина

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По делу экс-военкома Озерска Владимира Пичугина началась стадия судебного следствия Фото:

В Озерском городском суде (Челябинская область) 11 января стартует судебный процесс по делу о взятках местного экс-военкома Владимира Пичугина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, должна начаться стадия судебного следствия.

«Первое заседание по делу Пичугина состоялось 27 декабря 2023 года. Тогда ему лишь продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сразу на полгода, то есть до 14 июня 2024 года. Сегодня стартует стадия судебного следствия», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Согласно базе данных суда, дело в отношении бывшего военкома поступило в суд еще в середине декабря прошлого года. Расследованием дела занимались военные следователи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.

Пичугин был задержан сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки в конце июня 2023 года. Его обвинили в получении взяток. При себе во время задержания у Пичугина находился пакет с деньгами.

Ночь после задержания Пичугин провел в ИВС. После его перевезли в Екатеринбург. Там Ленинский райсуд отправил его в СИЗО. Со службы Пичугин был уволен. Он лично написал рапорт об отставке.

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В Озерском городском суде (Челябинская область) 11 января стартует судебный процесс по делу о взятках местного экс-военкома Владимира Пичугина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, должна начаться стадия судебного следствия. «Первое заседание по делу Пичугина состоялось 27 декабря 2023 года. Тогда ему лишь продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сразу на полгода, то есть до 14 июня 2024 года. Сегодня стартует стадия судебного следствия», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Согласно базе данных суда, дело в отношении бывшего военкома поступило в суд еще в середине декабря прошлого года. Расследованием дела занимались военные следователи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ. На момент публикации ответа не последовало. Пичугин был задержан сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки в конце июня 2023 года. Его обвинили в получении взяток. При себе во время задержания у Пичугина находился пакет с деньгами. Ночь после задержания Пичугин провел в ИВС. После его перевезли в Екатеринбург. Там Ленинский райсуд отправил его в СИЗО. Со службы Пичугин был уволен. Он лично написал рапорт об отставке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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