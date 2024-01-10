В ЯНАО силы МЧС работают в штатном режиме

В ЯНАО чрезвычайных происшествий из-за непогоды не произошло

11 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спасатели держат ситуацию с непогодой на контроле (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО подразделения ГУ МЧС работают в штатном режиме. Ситуация, сложившаяся из-за погоды, находится под контролем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По состоянию на 15 часов 11 января серьезных происшествий в округе не зарегистрировано. За помощью никто не обращался. Застрявших автомобилей, замерзших ямальцев нет», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Спасатели находятся на связи и готовы прийти на помощь. Проводится информационная работа с населением по всем доступным каналам. Сотрудники МЧС рекомендуют: по возможности воздержаться от поездок;

автотранспорт убрать в гараж или переставить подальше от деревьев и других опасных объектов;

закрыть окна, форточки, чердачные люки;

при нахождении на улице не подходить близко к дорожным знакам, черепичным крышам и подобным объектам;

в случаях попадания в опасные ситуации немедленно звонить в экстренные службы. В ЯНАО 11 января сила ветра усилилась до 20-25 метров в секунду. В Лабытнанги и Салехарде порывами повалено несколько арт-объектов, дорожных знаков и светофоров. Также в округе перекрыта часть автомобильных дорог, закрыты зимники и переправа через Обь.

В ЯНАО подразделения ГУ МЧС работают в штатном режиме. Ситуация, сложившаяся из-за погоды, находится под контролем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По состоянию на 15 часов 11 января серьезных происшествий в округе не зарегистрировано. За помощью никто не обращался. Застрявших автомобилей, замерзших ямальцев нет», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Спасатели находятся на связи и готовы прийти на помощь. Проводится информационная работа с населением по всем доступным каналам. Сотрудники МЧС рекомендуют: В ЯНАО 11 января сила ветра усилилась до 20-25 метров в секунду. В Лабытнанги и Салехарде порывами повалено несколько арт-объектов, дорожных знаков и светофоров. Также в округе перекрыта часть автомобильных дорог, закрыты зимники и переправа через Обь.