В ЯНАО силы МЧС работают в штатном режиме

В ЯНАО подразделения ГУ МЧС работают в штатном режиме. Ситуация, сложившаяся из-за погоды, находится под контролем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По состоянию на 15 часов 11 января серьезных происшествий в округе не зарегистрировано. За помощью никто не обращался. Застрявших автомобилей, замерзших ямальцев нет», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
Спасатели находятся на связи и готовы прийти на помощь. Проводится информационная работа с населением по всем доступным каналам.
Сотрудники МЧС рекомендуют:
- по возможности воздержаться от поездок;
- автотранспорт убрать в гараж или переставить подальше от деревьев и других опасных объектов;
- закрыть окна, форточки, чердачные люки;
- при нахождении на улице не подходить близко к дорожным знакам, черепичным крышам и подобным объектам;
- в случаях попадания в опасные ситуации немедленно звонить в экстренные службы.
В ЯНАО 11 января сила ветра усилилась до 20-25 метров в секунду. В Лабытнанги и Салехарде порывами повалено несколько арт-объектов, дорожных знаков и светофоров. Также в округе перекрыта часть автомобильных дорог, закрыты зимники и переправа через Обь.
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