«АвтоВАЗ» в 2024 году представит новый бренд

11 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Максим Соколов анонсировал новые автомобильные бренды «АвтоВАЗ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» анонсировала новый бренд. Компания намерена представить новый автомобиль в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов. «Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D (автомобильные категории — прим. URA.RU)», — отмечается в презентации Соколова о дальнейших планах. Информацию передает РИА Новости. Пока что подробностей не обнародовали. В связи с тем, что из России ушли зарубежные автобренды, в стране поднялись цены и на отечественные автомобили. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост цен на авто составил 40%, в том числе и на автомобили компании «АвтоВАЗ». В самой компании подчеркнули, что в ближайшее время цены на авто не будут повышать.

Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» анонсировала новый бренд. Компания намерена представить новый автомобиль в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов. «Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D (автомобильные категории — прим. URA.RU)», — отмечается в презентации Соколова о дальнейших планах. Информацию передает РИА Новости. Пока что подробностей не обнародовали. В связи с тем, что из России ушли зарубежные автобренды, в стране поднялись цены и на отечественные автомобили. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост цен на авто составил 40%, в том числе и на автомобили компании «АвтоВАЗ». В самой компании подчеркнули, что в ближайшее время цены на авто не будут повышать.