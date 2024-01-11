«АвтоВАЗ» в 2024 году представит новый бренд

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Автосалон ЛАДА. Челябинск, автосалон, лада, автомобиль, менеджер, ваз, автопром
Максим Соколов анонсировал новые автомобильные бренды «АвтоВАЗ» Фото:

Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» анонсировала новый бренд. Компания намерена представить новый автомобиль в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

«Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D (автомобильные категории — прим. URA.RU)», — отмечается в презентации Соколова о дальнейших планах. Информацию передает РИА Новости. Пока что подробностей не обнародовали.

В связи с тем, что из России ушли зарубежные автобренды, в стране поднялись цены и на отечественные автомобили. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост цен на авто составил 40%, в том числе и на автомобили компании «АвтоВАЗ». В самой компании подчеркнули, что в ближайшее время цены на авто не будут повышать.

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Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» анонсировала новый бренд. Компания намерена представить новый автомобиль в 2024 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов. «Новый бренд: лицензионные автомобили, сегменты C/D (автомобильные категории — прим. URA.RU)», — отмечается в презентации Соколова о дальнейших планах. Информацию передает РИА Новости. Пока что подробностей не обнародовали. В связи с тем, что из России ушли зарубежные автобренды, в стране поднялись цены и на отечественные автомобили. Президент РФ Владимир Путин отметил, что рост цен на авто составил 40%, в том числе и на автомобили компании «АвтоВАЗ». В самой компании подчеркнули, что в ближайшее время цены на авто не будут повышать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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