СК взялся за дело свердловчанина, которого высадили из поезда с дочкой

Следователи организовали проверку после инцидента с высаживанием свердловчанина с дочкой из поезда на станции в Серове. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
«Сотрудники МСУТ СКР организовали доследственную проверку. Следователи проводят комплексную проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал ведомства.
Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда екатеринбуржец с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы, оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он предъявил документ через «Госуслуги», но его с дочкой все равно высадили из поезда.
В пресс-службе Свердловской железной дороги заявили, что мужчина обязан был предъявить именно оригинал паспорта — такие правила перевозок. Права девочки при этом никак нарушены не были.
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