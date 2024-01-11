СК взялся за дело свердловчанина, которого высадили из поезда с дочкой

11 января 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Следователи проверят, были ли нарушены права мужчины и его дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи организовали проверку после инцидента с высаживанием свердловчанина с дочкой из поезда на станции в Серове. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Сотрудники МСУТ СКР организовали доследственную проверку. Следователи проводят комплексную проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал ведомства. Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда екатеринбуржец с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы, оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он предъявил документ через «Госуслуги», но его с дочкой все равно высадили из поезда. В пресс-службе Свердловской железной дороги заявили, что мужчина обязан был предъявить именно оригинал паспорта — такие правила перевозок. Права девочки при этом никак нарушены не были.

Следователи организовали проверку после инцидента с высаживанием свердловчанина с дочкой из поезда на станции в Серове. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «Сотрудники МСУТ СКР организовали доследственную проверку. Следователи проводят комплексную проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал ведомства. Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда екатеринбуржец с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы, оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он предъявил документ через «Госуслуги», но его с дочкой все равно высадили из поезда. В пресс-службе Свердловской железной дороги заявили, что мужчина обязан был предъявить именно оригинал паспорта — такие правила перевозок. Права девочки при этом никак нарушены не были.