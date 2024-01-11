Где в Тюмени продаются дешевые яйца

Самые дешевый яйца в Тюмени продаются в супермаркете «Ашан»

В Тюмени яйца продают минимум за 99 рублей десяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

Разница стоимости десятка куриных яиц в тюменских супермаркетах составляет больше 45%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно дешевле всего купить выросший в цене продукт.

Самая низкая стоимость яиц в гипермаркете «Ашан». Там десяток яиц обойдется горожанам чуть меньше сотни — 99 рублей. Чуть дороже будут стоить яйца в гипермаркете Metro. Десяток там продают за 103 рубля. В обоих магазинах товар категории С1.

Не на много дороже продаются яйца в супермаркете «Пятерочка». Там минимальная стоимость десятка — 109 рублей. Той же категории.

Самими бюджетными из всего ассортимента «Магнита» оказались яйца категории СО. Там цена за них составляет 123 рубля за десяток.

Самыми дорогими среди тюменских супермаркетов оказались яйца в супермаркете «Лента». Десяток яиц категории С1 здесь стоит 144 рубля.

Ранее агентство писало о том, что в октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса. Вслед за этим ФАС организовала проверку на тюменских птицефабриках из-за роста стоимости продукта.