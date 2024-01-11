Лыжник Большунов стал победителем пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам

11 января 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Александр Большунов прошел дистанцию в 15 километров за 34 минуты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Трехкратный российский олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Матч ТВ. «Результаты гонок на 15 км в свободном стиле. <…> Александр Большунов [первое место]», — опубликовал результаты чемпионата Матч ТВ в своем telegram-канале. Спортивные журналисты подчеркнули, что это уже 13-я победа подряд Большунова в текущем сезоне. Соревнования проходят в Казани. Большунов преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. В 2022 году Большунов стал одним из лучших спортсменов зимней Олимпиады в Пекине.

Трехкратный российский олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Матч ТВ. «Результаты гонок на 15 км в свободном стиле. <…> Александр Большунов [первое место]», — опубликовал результаты чемпионата Матч ТВ в своем telegram-канале. Спортивные журналисты подчеркнули, что это уже 13-я победа подряд Большунова в текущем сезоне. Соревнования проходят в Казани. Большунов преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. В 2022 году Большунов стал одним из лучших спортсменов зимней Олимпиады в Пекине.