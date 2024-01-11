Лыжник Большунов стал победителем пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , лыжи, лыжные гонки, зож
Александр Большунов прошел дистанцию в 15 километров за 34 минуты Фото:

Трехкратный российский олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Матч ТВ.

«Результаты гонок на 15 км в свободном стиле. <…> Александр Большунов [первое место]», — опубликовал результаты чемпионата Матч ТВ в своем telegram-канале. Спортивные журналисты подчеркнули, что это уже 13-я победа подряд Большунова в текущем сезоне.

Соревнования проходят в Казани. Большунов преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. В 2022 году Большунов стал одним из лучших спортсменов зимней Олимпиады в Пекине.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехкратный российский олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Матч ТВ. «Результаты гонок на 15 км в свободном стиле. <…> Александр Большунов [первое место]», — опубликовал результаты чемпионата Матч ТВ в своем telegram-канале. Спортивные журналисты подчеркнули, что это уже 13-я победа подряд Большунова в текущем сезоне. Соревнования проходят в Казани. Большунов преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. В 2022 году Большунов стал одним из лучших спортсменов зимней Олимпиады в Пекине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...