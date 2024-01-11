Обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ из Габона продлили арест

Данилу Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили срок содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
Фомин будет находиться в СИЗО до 18 июня, уточнили в пресс-службе Ленинского суда. Ранее мужчина уже пытался выбраться на свободу.
Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа 2023 года. Главным подозреваемым по делу стал Данил Фомин. Известно, что убийство аспиранта произошло на глазах сотрудников ДПС. Они отказались разгонять драку — их уволили из системы МВД. Также против них возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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