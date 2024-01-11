Обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ из Габона продлили арест

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Данил Фомин будет находиться под стражей до лета (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Данилу Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили срок содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Фомин будет находиться в СИЗО до 18 июня, уточнили в пресс-службе Ленинского суда. Ранее мужчина уже пытался выбраться на свободу.

Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа 2023 года. Главным подозреваемым по делу стал Данил Фомин. Известно, что убийство аспиранта произошло на глазах сотрудников ДПС. Они отказались разгонять драку — их уволили из системы МВД. Также против них возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Данилу Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, продлили срок содержания под стражей. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Фомин будет находиться в СИЗО до 18 июня, уточнили в пресс-службе Ленинского суда. Ранее мужчина уже пытался выбраться на свободу. Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа 2023 года. Главным подозреваемым по делу стал Данил Фомин. Известно, что убийство аспиранта произошло на глазах сотрудников ДПС. Они отказались разгонять драку — их уволили из системы МВД. Также против них возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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