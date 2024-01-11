«АвтоВАЗ» поставил сотню автомобилей Lada для Госдумы

11 января 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Автомобили Lada поставили депутатам Госдумы в рамках поручения Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская компания «АвтоВАЗ» впервые поставила для представителей Госдумы автомобили для их автопарка. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов. До этого президент России Владимир Путин призывал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. «Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы — Lada Vesta — уже передана, она чуть больше 100 автомобилей», — сказал Максим Соколов в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Тем не менее глава подчеркнул, что Минфин станет первым ведомством, который получит партию автомобилей. В сентябре 2023 года российский глава Владимир Путин подписал указ, по которому чиновники должны пересесть на отечественные машины. Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе депутатов партии «Новые люди», передает РАПСИ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в 2023 году чиновники будут использовать отечественные авто в служебных целях.

Российская компания «АвтоВАЗ» впервые поставила для представителей Госдумы автомобили для их автопарка. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов. До этого президент России Владимир Путин призывал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили. «Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы — Lada Vesta — уже передана, она чуть больше 100 автомобилей», — сказал Максим Соколов в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Тем не менее глава подчеркнул, что Минфин станет первым ведомством, который получит партию автомобилей. В сентябре 2023 года российский глава Владимир Путин подписал указ, по которому чиновники должны пересесть на отечественные машины. Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе депутатов партии «Новые люди», передает РАПСИ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в 2023 году чиновники будут использовать отечественные авто в служебных целях.