Зеленский: украинцев будут мобилизовать и у них нет другого выбора

02 января 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Украинцев продолжат мобилизовывать Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское общество сейчас мобилизовано ниже, чем в начале конфликта с Россией и эту ситуацию нужно менять. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, призыв на военную службу продолжится и у граждан страны нет другого выбора, как защищать свою Родину. «Мобилизации украинского общества и мира, как в начале конфликта сегодня нет. Это нужно изменить. Сокращение оснований для освобождения (от мобилизации — прим. URA.RU) не пользуются популярностью. Но <…> альтернативы нет», — заявил Зеленский в интервью журналу The Economist . Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на поле боя. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация будет продолжаться. Зеленский сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать около 450 тысяч человек. Последний позднее опроверг эту информацию, сказав, что никаких цифр не озвучивал.

Украинское общество сейчас мобилизовано ниже, чем в начале конфликта с Россией и эту ситуацию нужно менять. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, призыв на военную службу продолжится и у граждан страны нет другого выбора, как защищать свою Родину. «Мобилизации украинского общества и мира, как в начале конфликта сегодня нет. Это нужно изменить. Сокращение оснований для освобождения (от мобилизации — прим. URA.RU) не пользуются популярностью. Но <…> альтернативы нет», — заявил Зеленский в интервью журналу The Economist. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на поле боя. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация будет продолжаться. Зеленский сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать около 450 тысяч человек. Последний позднее опроверг эту информацию, сказав, что никаких цифр не озвучивал.