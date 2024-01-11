Депутат Госдумы нашел виновных в накрутке цен на яйца

Депутат Швыткин: значительная накрутка цен на яйца происходит в торговых сетях

11 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Торговые сети устанавливают значительную наценку на куриные яйца, заявил Юрий Швыткин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Значительная наценка на куриные яйца происходит в торговых сетях. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин «Цены регулирует рынок, сегодня отпускная цена фабрики составляет 92 рубля за десяток яиц первой категории, но мы понимаем, что значительная наценка происходит в торговых сетях», — передает слова Швыткина «Запад 24». Депутат посетил Бархатовскую птицефабрику в Красноярском крае. Он отметил, что на фабрике насчитывается 930 тысяч кур, которые ежедневно производят 680 тысяч яиц. Заработная плата сотрудников составляет 49 тысяч рублей. Швыткин выразил убеждение в том, что предприятие должно оставаться в собственности края и требует дополнительных инвестиций. Хотя в настоящее время птицефабрика стремится реализовать свои планы за счет собственных ресурсов. Он также отметил, что дефицита яиц в крае не существует. Цены на яйца в России выросли из-за увеличения спроса со стороны населения, несмотря на то, что объем производства не изменился. Президент Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения возрос, что привело к увеличению потребления яиц и мяса курицы. Он также отметил, что не были своевременно открыты импортные поставки, что способствовало росту цен. Известно, что ФАС России возбудила четыре дела против производителей куриных яиц. Они обнаружили признаки нарушений Закона о защите конкуренции, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Значительная наценка на куриные яйца происходит в торговых сетях. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин «Цены регулирует рынок, сегодня отпускная цена фабрики составляет 92 рубля за десяток яиц первой категории, но мы понимаем, что значительная наценка происходит в торговых сетях», — передает слова Швыткина «Запад 24». Депутат посетил Бархатовскую птицефабрику в Красноярском крае. Он отметил, что на фабрике насчитывается 930 тысяч кур, которые ежедневно производят 680 тысяч яиц. Заработная плата сотрудников составляет 49 тысяч рублей. Швыткин выразил убеждение в том, что предприятие должно оставаться в собственности края и требует дополнительных инвестиций. Хотя в настоящее время птицефабрика стремится реализовать свои планы за счет собственных ресурсов. Он также отметил, что дефицита яиц в крае не существует. Цены на яйца в России выросли из-за увеличения спроса со стороны населения, несмотря на то, что объем производства не изменился. Президент Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения возрос, что привело к увеличению потребления яиц и мяса курицы. Он также отметил, что не были своевременно открыты импортные поставки, что способствовало росту цен. Известно, что ФАС России возбудила четыре дела против производителей куриных яиц. Они обнаружили признаки нарушений Закона о защите конкуренции, передает РАПСИ.