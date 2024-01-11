Сергей Муратов вспомнил, как был доверенным лицом Владимира Путина и заявил, что всегда будет поддерживать его интересы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что всегда будет поддерживать президента РФ Владимира Путина и рассказал, как был его доверенным лицом в 2012 году. Также он отметил, что Россию ждет подъем, который не возможен без действующего президента, передает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ.

«В 2012 году я был доверенным лицом Владимира Путина. Уже 12 лет я с гордостью ношу с собой удостоверение доверенного лица Путина. Один раз присягнул быть доверенным лицом — значит я всю жизнь буду защищать и поддержать интересы этого человека. Это не простые выборы. Наша страна делает крутой разворот и подъем вперед. Только с этим человеком мы можем его сделать», — заявил Муратов. Он отметил, что в те времена страна начинала выходить из «порабощения олигархов» и пропитываться «русским духом».

Ранее URA.RU писало, что Муратов решил, за кого хочет проголосовать на предстоящих президентских и губернаторских выборах. На конференции ЕР он заявлял, что отдаст свой голос за Владимира Путина.