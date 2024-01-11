Курганский сенатор Муратов заявил, что всю жизнь будет поддерживать Путина. Видео

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Сергей Муратов вспомнил, как был доверенным лицом Владимира Путина и заявил, что всегда будет поддерживать его интересы
Сергей Муратов вспомнил, как был доверенным лицом Владимира Путина и заявил, что всегда будет поддерживать его интересы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что всегда будет поддерживать президента РФ Владимира Путина и рассказал, как был его доверенным лицом в 2012 году. Также он отметил, что Россию ждет подъем, который не возможен без действующего президента, передает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ.

«В 2012 году я был доверенным лицом Владимира Путина. Уже 12 лет я с гордостью ношу с собой удостоверение доверенного лица Путина. Один раз присягнул быть доверенным лицом — значит я всю жизнь буду защищать и поддержать интересы этого человека. Это не простые выборы. Наша страна делает крутой разворот и подъем вперед. Только с этим человеком мы можем его сделать», — заявил Муратов. Он отметил, что в те времена страна начинала выходить из «порабощения олигархов» и пропитываться «русским духом».

Ранее URA.RU писало, что Муратов решил, за кого хочет проголосовать на предстоящих президентских и губернаторских выборах. На конференции ЕР он заявлял, что отдаст свой голос за Владимира Путина.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что всегда будет поддерживать президента РФ Владимира Путина и рассказал, как был его доверенным лицом в 2012 году. Также он отметил, что Россию ждет подъем, который не возможен без действующего президента, передает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ. «В 2012 году я был доверенным лицом Владимира Путина. Уже 12 лет я с гордостью ношу с собой удостоверение доверенного лица Путина. Один раз присягнул быть доверенным лицом — значит я всю жизнь буду защищать и поддержать интересы этого человека. Это не простые выборы. Наша страна делает крутой разворот и подъем вперед. Только с этим человеком мы можем его сделать», — заявил Муратов. Он отметил, что в те времена страна начинала выходить из «порабощения олигархов» и пропитываться «русским духом». Ранее URA.RU писало, что Муратов решил, за кого хочет проголосовать на предстоящих президентских и губернаторских выборах. На конференции ЕР он заявлял, что отдаст свой голос за Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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