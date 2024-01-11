В ЯНАО на ночь закроют главную переправу региона

11 января 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

В ЯНАО закроют главную переправу до 06:00 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО после пропуска колонн из автомобилей будет закрыта до утра переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила городская администрация. «В 22:00 в сопровождении автомобилей ГИБДД и специальной техники будет запущена следующая колонна автомобилей из Салехарда в Лабытнанги. Потом выйдет колонна из Лабытнанги до окружной столицы. Далее переправа будет закрыта до 06:00», — написала администрация в telegram-канале. Там также уточнили, что 12 января в 06:00 запланирован выход организованной колонны из Салехарда. Из Аксарки в Салехард проезд автомобилей был организован 11 января в 21:00, а после движение закрыли до утра. Администрация Салехарда сообщила, что после открытия переправы 11 января начали из Салехарда перевозить жителей Лабытнанги. Движения организовали в колоннами в реверсивном режиме.

В ЯНАО после пропуска колонн из автомобилей будет закрыта до утра переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила городская администрация. «В 22:00 в сопровождении автомобилей ГИБДД и специальной техники будет запущена следующая колонна автомобилей из Салехарда в Лабытнанги. Потом выйдет колонна из Лабытнанги до окружной столицы. Далее переправа будет закрыта до 06:00», — написала администрация в telegram-канале. Там также уточнили, что 12 января в 06:00 запланирован выход организованной колонны из Салехарда. Из Аксарки в Салехард проезд автомобилей был организован 11 января в 21:00, а после движение закрыли до утра. Администрация Салехарда сообщила, что после открытия переправы 11 января начали из Салехарда перевозить жителей Лабытнанги. Движения организовали в колоннами в реверсивном режиме.