В ЯНАО на ночь закроют главную переправу региона

В ЯНАО после пропуска колонн из автомобилей будет закрыта до утра переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила городская администрация.
«В 22:00 в сопровождении автомобилей ГИБДД и специальной техники будет запущена следующая колонна автомобилей из Салехарда в Лабытнанги. Потом выйдет колонна из Лабытнанги до окружной столицы. Далее переправа будет закрыта до 06:00», — написала администрация в telegram-канале.
Там также уточнили, что 12 января в 06:00 запланирован выход организованной колонны из Салехарда. Из Аксарки в Салехард проезд автомобилей был организован 11 января в 21:00, а после движение закрыли до утра.
Администрация Салехарда сообщила, что после открытия переправы 11 января начали из Салехарда перевозить жителей Лабытнанги. Движения организовали в колоннами в реверсивном режиме.
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