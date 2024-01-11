В ЯНАО на ночь закроют главную переправу региона

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
В ЯНАО закроют главную переправу до 06:00 Фото:

В ЯНАО после пропуска колонн из автомобилей будет закрыта до утра переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила городская администрация.

«В 22:00 в сопровождении автомобилей ГИБДД и специальной техники будет запущена следующая колонна автомобилей из Салехарда в Лабытнанги. Потом выйдет колонна из Лабытнанги до окружной столицы. Далее переправа будет закрыта до 06:00», — написала администрация в telegram-канале.

Там также уточнили, что 12 января в 06:00 запланирован выход организованной колонны из Салехарда. Из Аксарки в Салехард проезд автомобилей был организован 11 января в 21:00, а после движение закрыли до утра.

Администрация Салехарда сообщила, что после открытия переправы 11 января начали из Салехарда перевозить жителей Лабытнанги. Движения организовали в колоннами в реверсивном режиме.

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В ЯНАО после пропуска колонн из автомобилей будет закрыта до утра переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила городская администрация. «В 22:00 в сопровождении автомобилей ГИБДД и специальной техники будет запущена следующая колонна автомобилей из Салехарда в Лабытнанги. Потом выйдет колонна из Лабытнанги до окружной столицы. Далее переправа будет закрыта до 06:00», — написала администрация в telegram-канале. Там также уточнили, что 12 января в 06:00 запланирован выход организованной колонны из Салехарда. Из Аксарки в Салехард проезд автомобилей был организован 11 января в 21:00, а после движение закрыли до утра. Администрация Салехарда сообщила, что после открытия переправы 11 января начали из Салехарда перевозить жителей Лабытнанги. Движения организовали в колоннами в реверсивном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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