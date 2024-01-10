10 января 2024

Жителей ЯНАО начали перевозить через главную переправу региона

На переправе Салехард-Лабытнанги началось движение автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зима, север, зимняя дорога, ледовая переправа
Жители Лабытнанги отправились домой по вновь открытой переправе Фото:

На главной переправе Ямало-Ненецкого автономного округа из Салехарда перевозят жителей Лабытнанги. О движение колоннами в реверсивном режиме сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сообщение между Салехардом и Лабытнанги восстановлено. В сопровождении специальной техники ЕДДС города Салехарда, Ямалспаса и дирекции дорожного хозяйства ЯНАО в сторону Лабытнанги из Салехарда вышли первые автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о закрытии главной ледовой переправы в ЯНАО. В связи с ухудшением погоды и видимости на дороге 11 января, жители двух городов не могли попасть домой.

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На главной переправе Ямало-Ненецкого автономного округа из Салехарда перевозят жителей Лабытнанги. О движение колоннами в реверсивном режиме сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сообщение между Салехардом и Лабытнанги восстановлено. В сопровождении специальной техники ЕДДС города Салехарда, Ямалспаса и дирекции дорожного хозяйства ЯНАО в сторону Лабытнанги из Салехарда вышли первые автомобили», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о закрытии главной ледовой переправы в ЯНАО. В связи с ухудшением погоды и видимости на дороге 11 января, жители двух городов не могли попасть домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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