Жителей ЯНАО начали перевозить через главную переправу региона

Жители Лабытнанги отправились домой по вновь открытой переправе
На главной переправе Ямало-Ненецкого автономного округа из Салехарда перевозят жителей Лабытнанги. О движение колоннами в реверсивном режиме сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сообщение между Салехардом и Лабытнанги восстановлено. В сопровождении специальной техники ЕДДС города Салехарда, Ямалспаса и дирекции дорожного хозяйства ЯНАО в сторону Лабытнанги из Салехарда вышли первые автомобили», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о закрытии главной ледовой переправы в ЯНАО. В связи с ухудшением погоды и видимости на дороге 11 января, жители двух городов не могли попасть домой.
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