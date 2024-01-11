Экс-депутат Рады признался в многомиллионной взятке Украины

Экс-депутат Рады Деркач заявил о взятке в 6 млн долларов из-за дела Burisma
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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
Украинский суд передал ГУР взятку в 6 миллионов долларов еще в 2022 году, уточнил бывший депутат Рады Фото:

Украинский суд передал Главному управлению разведки (ГУР) страны взятку в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma, к деятельности которой была причастна семья текущего американского президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

«Самая крупная взятка в Европе 6 миллионов долларов в пакетах за закрытие дела об украинской компании Burisma. В 2022 году украинский суд передает эти деньги воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», — заявил Андрей Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте. Отрывок с интервью опубликован в соцсети X.

Экс-депутат Рады связал эту взятку с дальнейшими крупными террористическими актами на территории РФ, организованных Киевом. Это и убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи, а также покушение на писателя Захара Прилепина и убийство российского военкора Владлена Татарского.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Убийство же Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года.

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Украинский суд передал Главному управлению разведки (ГУР) страны взятку в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma, к деятельности которой была причастна семья текущего американского президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач. «Самая крупная взятка в Европе 6 миллионов долларов в пакетах за закрытие дела об украинской компании Burisma. В 2022 году украинский суд передает эти деньги воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», — заявил Андрей Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте. Отрывок с интервью опубликован в соцсети X. Экс-депутат Рады связал эту взятку с дальнейшими крупными террористическими актами на территории РФ, организованных Киевом. Это и убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи, а также покушение на писателя Захара Прилепина и убийство российского военкора Владлена Татарского. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Убийство же Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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