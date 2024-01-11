Автобусные остановки в Белгороде укрепляют после обстрелов

12 января 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

В Белгороде от обстрелов защитят 556 остановок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде после атаки 30 декабря в городе начали защищать бетонными блоками и мешками с песком остановки. Об этом сообщило в telegram-канале местное издание FONAR.TV. «Остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком», — сообщило издание. Губернатор региона Вячеслав Гладков после атаки 30 декабря поручил защитить от обстрелов все 556 остановок в городе. ВСУ атаковали 30 декабря центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. По словам губернатора региона, были повреждены автомобили, коммерческие объекты, торговые центры и магазины, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим «не гнушается обстрелами гражданских объектов». Он также сказал, что украинские солдаты стреляют по центру города, где нет военных объектов.

В Белгороде после атаки 30 декабря в городе начали защищать бетонными блоками и мешками с песком остановки. Об этом сообщило в telegram-канале местное издание FONAR.TV. «Остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком», — сообщило издание. Губернатор региона Вячеслав Гладков после атаки 30 декабря поручил защитить от обстрелов все 556 остановок в городе. ВСУ атаковали 30 декабря центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. По словам губернатора региона, были повреждены автомобили, коммерческие объекты, торговые центры и магазины, передает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим «не гнушается обстрелами гражданских объектов». Он также сказал, что украинские солдаты стреляют по центру города, где нет военных объектов.