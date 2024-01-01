Стало известно о последних минутах жизни погибших в результате атаки ВСУ на Белгород

Shot: студент Иванкив и механик Лаптев погибли после удара ВСУ по Белгороду

01 января 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Число погибших от удара ВСУ по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом После обстрела ВСУ Белгородской области увеличилось количество погибших до 25 человек. Среди них — 37-летний механик Андрей Лаптев и 22-летний студент-айтишник Михаил Иванкив. Оба были в центре города в момент обстрела. Андрей — погиб за рулем авто, Михаил пострадал и позже скончался в реанимации. Информацию о погибших передает telgram-канал Shot. «[Родственники] погибшего механика Андрея ждали [его] домой — он возвращался с работы домой, куда его вызвали на час. Семья собиралась вместе покупать елку. Когда начались обстрелы, Андрей перестал выходить на связь. Его супруга начала обзванивать больницы, но его нигде не было», — передает telegram-канал Shot. Жена Андрея узнала о смерти мужа через соцсети, когда увидела горящий автомобиль, в котором находился супруг. Мужчину похоронят 2 января. Другой погибший — студент-айтишник Михаил, которому в феврале исполнилось бы 23 года, ехал домой — купил подарки и стоял на остановке. Его отец рассказал, что сразу стал звонить сыну, как только появилась информация об обстреле города. Позже трубку взяли медики. Они сообщили, что пострадавшего прооперировали, но спасти его не удалось. Девушка Михаила до сих пор не верит в происходящее — в этом году они собирались пожениться. Ранее, 30 декабря, ВСУ атаковали центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. Губернатор области Вячеслав Гладков доложил об ответных ударах ВС РФ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «кровавым преступлением». На сегодняшний день число погибших достигло 25 человек. Среди них четырехлетняя девочка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После обстрела ВСУ Белгородской области увеличилось количество погибших до 25 человек. Среди них — 37-летний механик Андрей Лаптев и 22-летний студент-айтишник Михаил Иванкив. Оба были в центре города в момент обстрела. Андрей — погиб за рулем авто, Михаил пострадал и позже скончался в реанимации. Информацию о погибших передает telgram-канал Shot. «[Родственники] погибшего механика Андрея ждали [его] домой — он возвращался с работы домой, куда его вызвали на час. Семья собиралась вместе покупать елку. Когда начались обстрелы, Андрей перестал выходить на связь. Его супруга начала обзванивать больницы, но его нигде не было», — передает telegram-канал Shot. Жена Андрея узнала о смерти мужа через соцсети, когда увидела горящий автомобиль, в котором находился супруг. Мужчину похоронят 2 января. Другой погибший — студент-айтишник Михаил, которому в феврале исполнилось бы 23 года, ехал домой — купил подарки и стоял на остановке. Его отец рассказал, что сразу стал звонить сыну, как только появилась информация об обстреле города. Позже трубку взяли медики. Они сообщили, что пострадавшего прооперировали, но спасти его не удалось. Девушка Михаила до сих пор не верит в происходящее — в этом году они собирались пожениться. Ранее, 30 декабря, ВСУ атаковали центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. Губернатор области Вячеслав Гладков доложил об ответных ударах ВС РФ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «кровавым преступлением». На сегодняшний день число погибших достигло 25 человек. Среди них четырехлетняя девочка.