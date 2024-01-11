11 января 2024

США прекратили поставки оружия на Украину

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Пакет помощи стал последним для Украины, заявил Джон Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники после отправки последнего пакета помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — заявил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Белого дома.

По его словам, очень важно в дальнейшем одобрение Конгрессом выделения денег Украине. Кирби отметил, что Киев особенно нуждается в помощи в зимний период.

Кирби уже сообщал, что Штаты отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ. После этого президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи.

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США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники после отправки последнего пакета помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — заявил Кирби в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте Белого дома. По его словам, очень важно в дальнейшем одобрение Конгрессом выделения денег Украине. Кирби отметил, что Киев особенно нуждается в помощи в зимний период. Кирби уже сообщал, что Штаты отправили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов ВСУ. После этого президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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