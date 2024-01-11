11 января 2024

Британия и США раскрыли, когда ударят по Йемену

WSJ: Британия и США атакуют Йемен в ночь на 12 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, ангар, военный склад
Страны ударят по военным складам в Йемене Фото:

Власти США и Великобритании планируют нанести удары в ночь с 11 на 12 января по военным складам и инфраструктурам хуситов в Йемене. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Западные дипломаты сообщили руководителям морских служб, что целями, вероятно, будут места запуска ракет и беспилотников, радары и склады оружия вокруг йеменских городов Ходейда и Хаджа. Инфраструктура в столице Сана также входит в список возможных целей», — указано в сообщении.

Страны решили совершить удары после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. Нападения были совершены с помощью шквала ракет и беспилотников.

Военно-морские силы Йемена совместно с авиацией нанесли удар по кораблю США в Красном море. Еще они напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом, передает телеканал 360. Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов. В ней имеется призыв к немедленному прекращению нападений, а заодно отмечается право стран-членов ООН «защищать свои суда от нападений, в том числе от тех, которые угрожают правам и свободам навигации», передает «Царьград».

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Власти США и Великобритании планируют нанести удары в ночь с 11 на 12 января по военным складам и инфраструктурам хуситов в Йемене. Об этом пишет Wall Street Journal. «Западные дипломаты сообщили руководителям морских служб, что целями, вероятно, будут места запуска ракет и беспилотников, радары и склады оружия вокруг йеменских городов Ходейда и Хаджа. Инфраструктура в столице Сана также входит в список возможных целей», — указано в сообщении. Страны решили совершить удары после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. Нападения были совершены с помощью шквала ракет и беспилотников. Военно-морские силы Йемена совместно с авиацией нанесли удар по кораблю США в Красном море. Еще они напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом, передает телеканал 360. Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов. В ней имеется призыв к немедленному прекращению нападений, а заодно отмечается право стран-членов ООН «защищать свои суда от нападений, в том числе от тех, которые угрожают правам и свободам навигации», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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