Жительница ЯНАО купила автомобиль и попала под уголовное дело

В ЯНАО следователи завели дело на женщину за подделку документов на автомобиль

12 января 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на женщину завели уголовное дело за предоставление суду фальшивых документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) местная жительница приобрела автомобиль по заниженной стоимости у фирмы, которой угрожало банкротство. После того, как конкурсный управляющий потребовал аннулировать покупку, женщина представила в суд фальшивые документы, в которых были отражены несуществующие дефекты автомобиля, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Конкурсный управляющий банкротящегося юридического лица обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля. В судебном процессе женщина с целью принятия судом решения в свою пользу предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Автомобиль женщина приобрела в 2020 году, а в 2023 Арбитражный суд вынес определение, по которому признал фальсифицированными доказательства, представленные суду. После чего, следователи возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

В Салехарде (ЯНАО) местная жительница приобрела автомобиль по заниженной стоимости у фирмы, которой угрожало банкротство. После того, как конкурсный управляющий потребовал аннулировать покупку, женщина представила в суд фальшивые документы, в которых были отражены несуществующие дефекты автомобиля, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Конкурсный управляющий банкротящегося юридического лица обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля. В судебном процессе женщина с целью принятия судом решения в свою пользу предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Автомобиль женщина приобрела в 2020 году, а в 2023 Арбитражный суд вынес определение, по которому признал фальсифицированными доказательства, представленные суду. После чего, следователи возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.