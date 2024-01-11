11 января 2024

Жительница ЯНАО купила автомобиль и попала под уголовное дело

В ЯНАО следователи завели дело на женщину за подделку документов на автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, зал суда, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
В ЯНАО на женщину завели уголовное дело за предоставление суду фальшивых документов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) местная жительница приобрела автомобиль по заниженной стоимости у фирмы, которой угрожало банкротство. После того, как конкурсный управляющий потребовал аннулировать покупку, женщина представила в суд фальшивые документы, в которых были отражены несуществующие дефекты автомобиля, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Конкурсный управляющий банкротящегося юридического лица обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля. В судебном процессе женщина с целью принятия судом решения в свою пользу предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Автомобиль женщина приобрела в 2020 году, а в 2023 Арбитражный суд вынес определение, по которому признал фальсифицированными доказательства, представленные суду. После чего, следователи возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) местная жительница приобрела автомобиль по заниженной стоимости у фирмы, которой угрожало банкротство. После того, как конкурсный управляющий потребовал аннулировать покупку, женщина представила в суд фальшивые документы, в которых были отражены несуществующие дефекты автомобиля, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Конкурсный управляющий банкротящегося юридического лица обратился в Арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи транспортного средства недействительным и взыскания с покупателя стоимости автомобиля. В судебном процессе женщина с целью принятия судом решения в свою пользу предоставила для приобщения в дело дефектовочные листы, содержащие недостоверные сведения о неисправностях автомобиля», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Автомобиль женщина приобрела в 2020 году, а в 2023 Арбитражный суд вынес определение, по которому признал фальсифицированными доказательства, представленные суду. После чего, следователи возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...